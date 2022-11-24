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İlber Ortaylı korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındadır?

24.11.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı gündeme geldi. Bu haberlerin ardından İlber Ortaylı korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İlber Ortaylı korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındadır?

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın koronavirüse yakalandığı haberleri gündeme geldi. Bu haberi duyanlar İlber Ortaylı korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında tüm merak edilenler...

İLBER ORTAYLI KORONA MI OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlber Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu olan Prof. Dr. Ortaylı'nın testinin pozitif çıkması nedeniyle, söz konusu program 1 hafta sonraya ertelendi.

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PROF. DR. İLBER ORTAYLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yazar İlber Ortaylı 1947 yılında Avusturya Bregenz’de dünyaya gelmiştir. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğudur. 2 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etmiştir. Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini tercih etmiş daha sonra Tarih bölümünü de okumuştur. Büyük Tarih profesörü Halil İnalcık’ın öğrencisidir.

İlber Ortaylı yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Merhum Halil İnalcık ile yapmıştır. Yaşayan kütüphane olarak isimlendirilen Türk tarih profesörü İlber Ortaylı 7’den 70’e herkese tarihi sevdiren ince ve keskin zekâsı, esprili karakteri ile Türk halkının bağrına bastığı Türk Tarih Kurumu Şeref Üyelerinden biridir.

İlber Ortaylı Viyana’da Dil, Tarih ve Coğrafya eğitimi almıştır. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktor olarak göreve başladı. Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu çalışması ile doçentliğe yükseldi.

Devletin akademik politikalarına karşı geldi tepki olarak istifasını verdi İlber Ortaylı. İstifasından sonra birçok ülkede misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1989 yılında tekrar Türkiye’ye döndü ve Profesör oldu. Yabancı ve yerli birçok dergide Osmanlı ve Rus tarihi ile yazılar yayınladı.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Topkapı müzesinde Müze Başkanı oldu ve 2012 yılında yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. Geçtiğimiz yıl tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görüldü.

7 dil bilen büyük tarih üstadı İlber Ortaylı akademik yaşamı boyunca birçok kitap yazmış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Kaleme aldığı kitaplar gencinden yaşlısına herkesin okuması gereken eserlerdir. Geçtiğimiz aylarda bitirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı çok satanlar listelerinde ilk sıralarda yerini hala korumaktadır.

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