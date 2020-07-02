HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlçede korkunç olay! 23 saat dövülmüş halde bulundu, polis adliyeyi abluka altına aldı

İlçede korkunç olay! 23 saat dövülmüş halde bulundu, polis adliyeyi abluka altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu. Skandal olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki ifade verme işlemleri, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor.

İlçede korkunç olay! 23 saat dövülmüş halde bulundu, polis adliyeyi abluka altına aldı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu. Genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin F.(23) ile babası Mustafa F., gözaltına alındı. Hüseyin F.'nin poliste 15 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay, önceki akşam, Marmara Ereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Zihinsel engelli genç kız M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince ailesi, polise, kayıp başvurusunda bulundu. Polise ekipleri arama çalışmaları başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Polis, görüntülerden M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirledi. Kısa sürede de bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polisin ulaştığı bisikletin sahibi de bisikleti komşusu Mustafa F.'ye verdiğini söyledi. Mustaa F., gözaltına alındı. İfadesinde, bisikleti en son oğlu Hüseyin F.'nin kullandığını, daha sonra da İstanbul'a gittiğini söyledi.

BAYGIN BULUNDU

Tüm bu süreçte arama çalışmalarını sürdüren ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, genç kız, kendine gelir gelmez, "Bana su verin" dedi. Su istedi. Vücudunda, yüzünde ve bacaklarında darp izleri olduğu belirlenen M.K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

15 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Hüseyin F. de İstanbul polisi tarafından gözaltına alınarak, Marmara Ereğlisi ilçesine getirildi. Hüseyin F.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan Hüseyin F. ile baba Mustafa F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak, avukatların talebi kabul etmediği belirtildi.

Şüphelilerin adliyedeki ifade verme işlemleri, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındıZeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Diğer Haberler
Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan trikini ne demek?

Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Trikini ne demek?

Soylu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin ücretini AFAD'a aktardı

Soylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan o evlerin ücretini yatırdı

Hırsızdan bıkan esnaf: 'Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun'

Hırsızdan bıkan esnaf böyle isyan etti!

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Adliye önünde silahı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.