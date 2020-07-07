İleride botoksa para vermek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin! Bal, domates...

Yıllar geçtikçe cildimizde kırışıklıklar ve çizgiler meydana gelir. Sağlıklı bir cilt için beslenmenize dikkat etmeli, günlük egzersizlerinizi ihmal etmemelisiniz. Bunun yanı sıra evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bazı cilt bakım maskeleri ile özlediğiniz o ışıltılı cilde yeniden sahip olabilirsiniz!

BAL - KARBONAT MASKESİ

Bal ve karbonat mucizesini cildiniz eminiz ki çok sevecek!

Bunun için yeterli büyüklükte bir kabın içerisine eklediğiniz bal ve karbonatı krem kıvamını alıncaya kadar karıştırın.

Oluşturduğunuz bu karışımı daha önce temizlemiş olduğunuz cildinize tabaka halinde sürerek temiz ve sıcak bir bezle yüzünüzü örtün.

Bu işlem gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olacaktır.

Sonrasında yüzünüzde beklettiğiniz maskeyi cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak çıkartın.

Bu sırada cildinizi tahriş etmemeye özen gösterin.

Ardından yüzünüzü ılık suyla ve nazik hareketlerle yıkayın.

Ballı karbonat maskesi cildinizdeki kan akışını arttırır ve balda bulunan yağların cilt tabakası tarafından emilerek teninize ışıltı kazandırmasına yardımcı olur.

Üstelik haftada en çok 1-2 kez bu maskeyi uyguladığınızda cildinizin eskisinden daha sıkı bir görünüm kazandığını fark edeceksiniz.