İleride botoksa para vermek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin! Bal, domates...

Yıllar geçtikçe cildimizde kırışıklıklar ve çizgiler meydana gelir. Sağlıklı bir cilt için beslenmenize dikkat etmeli, günlük egzersizlerinizi ihmal etmemelisiniz. Bunun yanı sıra evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bazı cilt bakım maskeleri ile özlediğiniz o ışıltılı cilde yeniden sahip olabilirsiniz!
BAL - KARBONAT MASKESİ
Bal ve karbonat mucizesini cildiniz eminiz ki çok sevecek!
Bunun için yeterli büyüklükte bir kabın içerisine eklediğiniz bal ve karbonatı krem kıvamını alıncaya kadar karıştırın.
Oluşturduğunuz bu karışımı daha önce temizlemiş olduğunuz cildinize tabaka halinde sürerek temiz ve sıcak bir bezle yüzünüzü örtün.
Bu işlem gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olacaktır.
Sonrasında yüzünüzde beklettiğiniz maskeyi cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak çıkartın.
Bu sırada cildinizi tahriş etmemeye özen gösterin.
Ardından yüzünüzü ılık suyla ve nazik hareketlerle yıkayın.
Ballı karbonat maskesi cildinizdeki kan akışını arttırır ve balda bulunan yağların cilt tabakası tarafından emilerek teninize ışıltı kazandırmasına yardımcı olur.
Üstelik haftada en çok 1-2 kez bu maskeyi uyguladığınızda cildinizin eskisinden daha sıkı bir görünüm kazandığını fark edeceksiniz.
DOMATES-ZEYTİNYAĞI MASKESİ
Bu maskeyi hazırlamak için orta büyüklükte bir adet domatese ve bir tatlı kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız var.
İlk olarak domatesin kabuklarını soyarak bir kabın içerisine rendeleyin.
Ardından zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın.
Karışımınız kremsi bir yapıya ulaştığında, hazırladığınız maskeyi cildinize nazik hareketlerle masaj yaparak uygulayın.
Maskeyi 30 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık su ile maskeden arındırın.
Bu maskeyi cildinize yalnızca 2 haftada 1 uygulayın çünkü fazlası cilt tabakanıza zarar verecektir.
YUMURTA AKI MASKESİ
1 adet yumurta akını ve 1 tatlı kaşığı şekeri homojen bir karışım haline getirdikten sonra cildinize sürün.
Hazırlamış olduğunuz maskeyi 5 dakika boyunca yüzünüzde beklettikten sonra kurumasını bekleyin.
Maskenin yüzünüzde kurumasının ardından bir kat daha sürün ve 5 dakika daha bekletin.
Sonrasında cildinizi ılık su ile durulayın ve cilt tipinize uygun nemlendiricinizi uygulayın.
Doğal botoks etkisi yaratan bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
YÜZ YOGASI
Ağrısız sızısız genç bir cilde sahip olmak için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha! Bildiğimiz yogadan farklı olarak, yüz yogası egzersizleri ile yüzünüzde yer alan kırışıklıkları azaltabilir, yüzünüzde gevşeyen kasları toparlayarak sıkılaştırabilirsiniz.
Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntemleri düzene oturttuğunuz taktirde o eski genç görünen cilde kavuşacağınız günler çok da uzak değil bizce!
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