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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

17.11.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" dedi.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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