HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Altun'dan 'yumuşak güç' vurgusu: Son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk!

İletişim Başkanı Altun'dan 'yumuşak güç' vurgusu: Son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk!

24.07.2024 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin mazlum milletin umut ışığı olduğunun altını çizen Altın "Yumuşak güçte son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk. Türkiye barışın teminatı" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'yumuşak güç' vurgusu: Son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuştu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Önemli mesajlar veren Altun, konuşmasında Türkiye'nin mazlum milletin umut ışığı olduğunu vurguladı.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

  • Türkiye mazlum milletin umut ışığı oldu.

  • Türkiye barışın teminatı.

  • İnsan merkezli bir kurumsal sistem bu açıdan önem taşıyor.

gdsfgdsh

  • Türkiye iletişim alanında yükselişte.

  • Yumuşak güçte son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk.

  • Mazlumlar için hakikati savunacağız. Tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

  • Dünya, İsrail'in bir soykırımcı olduğunu açıkça görüyor.

  • Türkiye, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini, bir soykırım arayışı içinde olduğunu ve tüm dünyayı aldatmaya çalıştığını güçlü bir şekilde duyuran ülke oldu.

  • İletişim Başkanlığı olarak İsrail'in küresel toplumun reflekslerini ve vicdanını felç etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini engelleme noktasında büyük bir gayret ortaya koyduk.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun
En Çok Okunan Haberler
e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları çıkışı! Detaylar belli oldu...

Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları çıkışı! Detaylar belli oldu...

Özgür Özel'i etiketleyip "Seni şapşik" diye yanıt verdi

Özgür Özel'i etiketleyip "Seni şapşik" diye yanıt verdi

O animasyon hakkında inceleme başlatıldı!

O animasyon hakkında inceleme başlatıldı!

36 yıldır oturarak uyuyor: “Her gece çocuk gibi ağlıyorum”

36 yıldır oturarak uyuyor: “Her gece çocuk gibi ağlıyorum”

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.