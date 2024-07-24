İletişim Başkanı Altun'dan 'yumuşak güç' vurgusu: Son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuştu.
Önemli mesajlar veren Altun, konuşmasında Türkiye'nin mazlum milletin umut ışığı olduğunu vurguladı.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye mazlum milletin umut ışığı oldu.
Türkiye barışın teminatı.
Türkiye iletişim alanında yükselişte.
Yumuşak güçte son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk.
Mazlumlar için hakikati savunacağız. Tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.
Dünya, İsrail'in bir soykırımcı olduğunu açıkça görüyor.
Türkiye, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini, bir soykırım arayışı içinde olduğunu ve tüm dünyayı aldatmaya çalıştığını güçlü bir şekilde duyuran ülke oldu.