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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti!

20.11.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Dünya Ekim'in ilk günlerinden beri Gazze'deki insanlık dramını izliyor. İsrail güçleri hastaneleri ve sivil yerleşimleri bombalamaya devam ederken masum çocuklar adeta cehennemi yaşıyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için bir mesaj paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Çocukların hak ettiği dünya bu değil' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' mesajını yineleyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de insanlık dramının zulmün sürdüğünü çocuk haklarının yanı sıra yaşama hakkının bile yok sayıldığını belirtti.

İşte Altun'un o paylaşımı...

"Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...

'Barış, huzur ve güven içinde yaşaması gereken çocuklar bugün Gazze'de silahlara, bombalara ve ölüme tanık oluyor.

İsrail'in saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana kaybettiğimiz 5.500 masum çocuğun ve bebeğin acısı yüreklerimizi yakıyor.

Gazze’de süregelen zulüm, bırakın çocuk haklarını, yaşama hakkını bile yok sayarken dünya ülkeleri bu zulme, bu vahşete sessiz kalıyor.

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Çocukların hak ettiği dünya bu değil.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını bu kez çocuklarımız için yineliyoruz: 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'"

Günün önemli manşetleri


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