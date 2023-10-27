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İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yurt genelinde gösterim alanları kurdu

27.10.2023 23:05 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalara gösterim alanları kurdu.

İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yurt genelinde gösterim alanları kurdu

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden hazırlıklara ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının kutlanması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalara kurulan gösterim alanlarında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor" denildi. Başkanlık tarafından yapılan gösterimlerin görüntülerinden oluşan bir video paylaşıldı. (DHA)

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İletişim Başkanlığı

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