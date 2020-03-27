İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

27 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:#Türkiye’de şu ana kadar toplam 47.823 test yapılmış olup, 5.698 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 42 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/SV1ViUn4kk — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 27, 2020



