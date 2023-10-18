İletişim Başkanlığı duyurdu! Yüksel Hoş, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı

Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bekir Yüksel Hoş tutuklandı.

Soruşturmada FETÖ ile irtibat ve iltisak şüphesinin de olduğu kaydedildi.





