İletişim Başkanlığı duyurdu! Yüksel Hoş, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, akademisyen Bekir Yüksel Hoş'un 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklandığını açıkladı.
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