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İletişim Başkanlığı duyurdu! Yüksel Hoş, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı

18.10.2023 12:53 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, akademisyen Bekir Yüksel Hoş'un 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklandığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı duyurdu! Yüksel Hoş, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı

Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bekir Yüksel Hoş tutuklandı.

Soruşturmada FETÖ ile irtibat ve iltisak şüphesinin de olduğu kaydedildi.

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