İletişim Başkanlığı'ndan İsviçre'deki skandala tepki: Şiddetle kınıyoruz

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik provokasyonlara sert tepkiler gelmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamayla yaşanan olayları şiddetle kınadı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.

İsviçre’den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir.

Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre’nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."

