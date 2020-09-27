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  4. İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip yayınladı

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz zaferinin yıl dönümüne özel klip yayınladı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya'ya ait olan Bayrak şiirini seslendirdi.

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip yayınladı

İletişim Başkanlığı tarafından Preveze Deniz zaferinin yıl dönümüne özel olarak 'Mavi Vatan Marşı' isimli klip yayınlandı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleri Arif Nihat Asya'ya ait olan Bayrak şiirini seslendirdi.

Klibi Twitter hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya/Ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma/Ecdadımın kanından akar damarlarımda/Can verir can alırız mavi vatan uğruna/Tüm deniz şehit ve gazilerimizin anısına.../#PrevezeDenizZaferi" notunu paylaştı.

Söz ve müziği Ali Sinanoğlu'na ait olan Mavi Vatan Marşı'nın klip yönetmenliğini de Ali Sinanoğlu üstlendi. (DHA)


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