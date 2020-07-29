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  4. İletişim Başkanlığından Sümela Manastırı'na özel internet sitesi

İletişim Başkanlığından Sümela Manastırı'na özel internet sitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Sümela Manastırı’nın tanıtımı amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “sumela.gov.tr” adlı internet sitesi açıldı.

İletişim Başkanlığından Sümela Manastırı'na özel internet sitesi

Restorasyon çalışmalarının ardından açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Sümela Manastırı’na özel internet sitesi, “Anadolu’nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor” mesajıyla ziyaretçileri karşılıyor. Sümela Manastırı’nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detayların yer aldığı internet sitesinde bir de fotoğraf galerisi bulunuyor.

"BÜYÜK BİR ADIM DAHA ATTIK"

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından siteye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sümela Manastırı’nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela’nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına sumela.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı. (İHA)


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