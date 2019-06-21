HABER

İlgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Rize’de ilgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma başlatıldı.Rize’de bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında “resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak” gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.Rize’de öğretmenler, bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında karne dağıtımının ardından yönetici şifresi ile bazı öğrencilerin notlarını yükselttiği iddiası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.Rize’de bir ortaokul müdür yardımcısı Y.C, karnelerin dağıtımının ardından bazı öğrencilerin notlarını, idareye ait şifre ile e-okul sistemine girerek ilgili öğretmenlere sormadan yükselttiği iddia edildi.Durumu fark eden okul öğretmenleri "Resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak" gerekçesi ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Rize’de ilgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma başlatıldı.
Rize’de bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında “resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak” gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.
Rize’de öğretmenler, bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında karne dağıtımının ardından yönetici şifresi ile bazı öğrencilerin notlarını yükselttiği iddiası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Rize’de bir ortaokul müdür yardımcısı Y.C, karnelerin dağıtımının ardından bazı öğrencilerin notlarını, idareye ait şifre ile e-okul sistemine girerek ilgili öğretmenlere sormadan yükselttiği iddia edildi.
Durumu fark eden okul öğretmenleri "Resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak" gerekçesi ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralıSiirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandıGaziantep'te kasa hırsızları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.