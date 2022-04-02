İlginç anlar kamerada! Hırsız duvardan inerken başka hırsızlarla karşılaştı

Şaşkınlık yaratan olay, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir iş yerine tırmanarak giren hırsız, iş yerinin klima ünitesini çaldı.

DUVARDAN İNİNCE BAŞKA HIRSIZLARLA KARŞILAŞTI

Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız, o sırada başka bir iş yerinde hırsızlık yapan iki kişi ile karşılaştı. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları pes dedirtirken, hırsızların karşılaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. (İHA)



