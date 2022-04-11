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İlginç bir katlanabilir telefon daha! Bir süredir sızdırılan Vivo X Fold duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

11.04.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo'nun X Fold olarak adlandırılan ilk katlanabilir akıllı telefonu tanıtıldı. Şirket, X Fold'un özellikleri ile birlikte X Fold'un fiyatını da paylaştı. İşte Vivo X Fold hakkında merak edilenler...

İlginç bir katlanabilir telefon daha! Bir süredir sızdırılan Vivo X Fold duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo X Fold, bir süredir sızıntılarda yer alan bir akıllı telefondu. Yapılan sızıntılarda telefonun özellikleri ve tasarımına ilişkin bazı ipuçları verilmişti. Ancak Vivo, ilk katlanabilir akıllı telefonu X Fold'u resmen görücüye çıkardı. X Fold, Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benziyor.

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X Fold'un özelliklerine geçmeden önce ekran hakkında bazı bilgiler verelim. Yeni katlanabilir telefon, 6.53 inç, FHD+ 120 Hz OLED dış ekrana sahip. Galaxy Z Fold 3 gibi içe doğru yatay bir şekilde katlanan telefonun katlanabilir ekranı ise 8.03 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED bir ekrandan oluşuyor. Katlanabilir ekranın üzerinde UTG (Ultra İnce Cam) katman bulunuyor. X Fold'ta her ekran için bir adet olmak üzere iki adet ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü kullanılıyor.

Vivo X Fold

Telefon menteşesinin telefonun düz bir şekilde katlanmasına veya 60 ila 120 derece arasındaki açılarda açılmasına izin verdiği de söylenenler arasında. Şirket ayrıca, katlanabilir ekranın "kırışıksız" bir tasarıma sahip olduğunu iddia etmekte. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için cihazı incelemek şart.

Vivo-1

Şimdi X Fold'un teknik özelliklerinden söz edebiliriz. Vivo X Fold, Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile destekleniyor. Telefon, kablosuz olarak 50W veya kablo ile 66W hızında şarj edilebilen 4.600 mAh'lik bir pile sahip.

Android Authority'ye göre telefonun arka tarafında dört kamera yer alıyor. Bunlar, 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş kamera, 12 megapiksel 2x zoom yapabilen telefoto kamera ve 8 megapiksel 5x zoom yapabilen periskop kamera olarak görev yapıyor. Nokta çentikli hem iç hem de dış ekranlar, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip selfie kameralarla birlikte geliyor.

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VIVO X FOLD'UN FİYATI NE KADAR?

Vivo X Fold'un fiyatına geçelim. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan modeli için fiyat yaklaşık 1.413 dolar seviyesinde. Ayrıca yaklaşık 1.570 dolar satılacak 512 GB'lık bir model de mevcut. Ancak bu telefonun şimdilik Çin'e özel olduğunu söyleyelim.

Şirket, Vivo X Fold'un yanı sıra, Vivo Pad tableti ve Vivo X Note akıllı telefonunu da görücüye çıkardı.

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