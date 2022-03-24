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Apple, iPhone ile "premium" başarı yakaladı! Satışlarda ilk sırayı kaptı

24.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone'lar ile premium akıllı telefon satışlarında lider oldu. Hazırlanan bir rapora göre, premium akıllı telefon satışları geçen yıl dünya genelinde yıllık bazda yüzde 24 artarak şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaşırken, Apple satışlarda ilk sırada yer aldı.

Apple, iPhone ile "premium" başarı yakaladı! Satışlarda ilk sırayı kaptı

Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, premium akıllı telefon satışları geçen yıl dünya genelinde yıllık bazda yüzde 24 artarak şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Premium akıllı telefon üreten üreticiler arasında ise Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi birçok şirket yer alıyor. Ancak her üst düzey telefon premium akıllı telefon olarak geçmiyor. Hong Kong merkezli araştırma şirketi, birinci sınıf bir akıllı telefonu, "fiyatı 400 dolardan fazla olan telefon" olarak tanımlıyor.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK PAY"

Rapora göz gezdirdiğimizde ise premium segmentteki büyümenin 2021'deki genel küresel akıllı telefon satışlarındaki yıllık yüzde 7'lik büyümeyi geride bıraktığını görüyoruz. Bu segment, toplam akıllı telefon gönderilerinin yaklaşık yüzde 27'sini (şimdiye kadarki en yüksek payı) oluşturdu.

telefon raporu

PREMIUM TELEFONLARIN LİDERİ

iPhone'ların üreticisi olan ve son olarak 5G'li iPhone 13 serisini tanıtan Apple, 2021'de yaklaşık yüzde 60 pazar payıyla premium akıllı telefon pazarına liderlik etti. Yeni lansmanlar, şirketin iPhone satışlarına katkı sağladı.

Apple'ı yüzde 17 ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yüzde 6 ile Huawei, yüzde 5 ile Xiaomi, yüzde 4 ile Oppo ve yüzde 3 ile Vivo izledi.

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Raporda Samsung'un ağustos ayında piyasaya sürülen üst düzey katlanabilir cihazları olan Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip 3'ün özellikle Güney Kore, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da iyi performans gösterdiğini söylendi.

Öte yandan 5G'nin gelişmekte olan bölgelere de yayılmaya başlamasıyla 4G'nin (LTE) payının daha da düşeceği aktarıldı. Ancak Huawei, 4G destekli yeni cihazlarını piyasaya sürmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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