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İlginç olduğu kadar heyecan verici bir keşif: Pterozorlar renk değiştirebiliyormuş!

22.04.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, Dinozorlar Çağı'nın en dikkati çekici canlılarından pterozorların (uçan sürüngenler), melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğini saptadı. Bilim insanları, bu canlıların, eş çekmek veya serin kalmak için renklerini kontrol edebildiğini düşünüyor.

İlginç olduğu kadar heyecan verici bir keşif: Pterozorlar renk değiştirebiliyormuş!

Science Daily'deki habere göre, Cork College Üniversitesinden Dr. Aude Cincotta ve Profesör Maria McNamara ile Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsünden Dr. Pascal Godefroit, Brezilya'da bulunan pterozor Tupandactylus Imperator’un 115 milyon yıllık baş ibiği fosilini inceledi.

İbikteki tüyleri yüksek güçlü elektron mikroskoplarıyla inceleyen araştırma ekibi, numunelerde muhafaza olmuş melanozomlar (melanin pigmenti granülleri) buldu. Ekip ayrıca melanozomların tüy tipine bağlı olarak farklı şekillere sahip olduğunu keşfetti.

"BU HAYVANLARDA TÜYLERİNİN RENKLERİNİ KONTROL ETMELERİNİ SAĞLAYAN GENETİK BİR MEKANİZMA MEVCUT OLMALIYDI"

McNamara, bugün kuşların da tüy renginin melanozom şekliyle bağlantılı olduğunu ifade ederek "Bu pterozorun farklı tüy tiplerinde farklı melanozom şekilleri bulunduğundan, bu hayvanlarda tüylerinin renklerini kontrol etmelerini sağlayan genetik bir mekanizma mevcut olmalıydı. Renk desenlemesi bakımından gerekli olan bu özellik, renklenmenin en eski tüylerde bile önemli bir nitelik olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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ARAŞTIRMACILARINDAN FİKRİ: "RENK DEĞİŞİMİ İLE EŞLERİNİ KENDİLERİNE ÇEKİYORLAR"

Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğine işaret eden bilim insanları, bu canlıların, eş çekmek veya serin kalmak için renklerini kontrol edebildiğini düşündüklerini aktardı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

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