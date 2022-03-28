HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru! Spinosaurus hakkında şaşırtıcı iddia

Dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru! Spinosaurus hakkında şaşırtıcı iddia

28.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru "Spinosaurus"un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu ortaya konuldu. Kemik yoğunluğunun hayvanların yüzme kabiliyetine etki ettiği bildirildi.

Dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru! Spinosaurus hakkında şaşırtıcı iddia

Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip miydi? BBC'nin haberine göre, Chicago Field Doğal Tarih Müzesinden ve Portsmouth Üniversitesinden bilim insanları, suda avlandığı konusunda tartışma yaratan "Spinosaurus" hakkında çalışma yürüterek bu konuda yeni adım attı.

Çalışmada, soyu tükenmiş ve halen yaşayan 250 canlının uyluk ve kaburga kemikleri karşılaştırılarak incelendi.

KEMİK YOĞUNLUKLARI ARASINDA FARK

Araştırmada, yiyecek bulmak için su altına dalan hayvanların kemiklerinin tamamen katı halde olduğu tespit edilirken karada avlanan hayvanların ise kemik yoğunluğunun farklı olduğu gözlendi.

dinozor

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulunduÇin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Kemik yoğunluğu ve suda avlanan canlılar arasında bağlantı bulunduğu ifade edilerek en büyük yırtıcı dinozor "Spinosaurus"un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu öne sürüldü.

Kemik yoğunluğunun hayvanların yüzme kabiliyetine etki ettiği ifade edildi.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature" dergisinde yayımlandı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya bölgeyi terk etti: Hiç Rus askeri yokRusya bölgeyi terk etti: Hiç Rus askeri yok
Kan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuşKan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş
Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntülerÇeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.