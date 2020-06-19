İlginç yaşamıyla bilinen Tayland Kralı 'bardağı taşırdı'

Tayland Kralı'nın bu ülkedeki karantina kurallarını çiğneyerek son 10 gün içerisinde uçağıyla Almanya'nın Dresden, Leipzig ve Hannover kentlerini ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.

67 yaşındaki Tayland Kralı, seyahat yasakları sürmesine rağmen nisan ayında ülkesine dönmüş, buradaki işlerini hallettikten sonra, yeniden kendini lüks otele kapatmıştı.

Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği ortaya çıkmıştı. Kralın bu hamlesinin ülkede büyük tepkilere neden olmuştu.

Daha sonra da (Rama X) olarak da adlandırılan dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü.

Tayland, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele edip, tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini lüks bir otele kapatınca gündem yaratmıştı.

Reuters'ın aktardığına göre Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi insanlar bunu ihlal ediyor. Peki bu ne anlama geliyor, hepiniz ne istiyorsunuz? Bugün bunu ülkede barış yaratmak için söylemeliyim."

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, önceki gün yaptığı açıklamada, siyasi aktivistleri monarşiyi eleştirmemeleri konusunda uyardı. Kralın, kraliyet ailesini koruyan yasa uyarınca kimseye dava açmasını istemediğini söyleyen Başbakan, “Eskiden, ceza kanununun 112. maddesi sayesinde çok fazla sorun yaşamıyorduk. Ancak şimdi kralımız nazikçe 112. maddenin kullanılmasını istemiyor.” dedi.

Tayland Kralı'nın hem ülkesinin başında olmayarak zamanının çoğunu ülke dışında geçirmesi, hem de pandemi sırasında kendini cariyeleriyle otele kapanması, tayland halkını kızdırdı.

Tatillerinde özellikle Almanya'yı tercih eden Tayland Kralı Münih'te Grand Hotel Sonnenbichl'i tercih etmişti. Tayland Kralı, koca bir katılını "zevk oteline" çevirdiği Grand Hotel Sonnenbichl yakınlarında, haremiyle birlikte görüntülenmişti.

Tayland'da monarşiye hakaret etmek, Tayland’ın ceza yasasının 112. maddesi uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olarak kabul ediliyor.

Bu ay Kamboçya'da Taylandlı bir demokrasi aktivistinin kaçırıldığı şüphesi, üniversite öğrencilerinin protestolarını ateşledi. Bazıları bu yasayı internet ortamında eleştirmeye başladı.

Tayland'da kral, geleneksel olarak Tayland kültüründe ulusun ve Budist dininin koruyucusu olarak saygı görüyor. Tayland, 1932'den beri anayasal bir monarşiyle yönetiliyor.

Ancak son aylarda, kral ve monarşiye karşı sosyal medyada yapılan eleştirilerde eşi görülmemiş bir artış yaşadı. Mart ayında, Tay dilinde bir hashtag açıldı ve "Neden bir krala ihtiyacımız var" sorusu, sosyal medyada gittikçe daha fazla sorulmaya başladı.

Geçen yıl taç giyen 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn'un Almanya'da ikinci bir evi var. Şu anda da 20 kişilik haremiyle beraber Alpler'deki lüks otelde kalan kral, zamanının çoğunu Tayland dışında geçiriyor.

Başbakan Prayuth Çan-oça, kralın dava açılması için 112. maddeyi kullanmamasını talimat verdiğini, ancak monarşiyi sorgulayanların "iş piyasasında zorluklarla karşılaşabileceğini" söyledi.

“Bu tür davranışları olanlar iş bulmakta zorlanabilir, işletmeler bu tür insanların kendileri için çalışmasını istemez, o zaman nasıl geçimlerini sağlayacaklar? Onlar için endişeliyim,” ifadelerini kullanarak adeta tehditte bulundu.



