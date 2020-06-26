İlginizi Çekebilecek Seks Oyuncakları

. Çiftler her anlamda tatmin olduklarında, ilişkiyi sürdürmeleri de kolaylaşır. Genellikle seks bir tabu olarak görülür ve bu yüzden birbirleriyle seks hakkında konuşan çiftlere pek rastlanmaz. İlişkide eşler birbirlerine isteklerini söylemekten çekinirler ve açık davranamazlar. Seksi bir görev gibi kabul ederler. Bu yüzden seks, hiçbir zevk alınmadan başlar ve biter. Heyecansız ve hiçbir çekiciliği olmayan seks, çiftlerin birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olur. Hatta kimi zaman eşlerin yeni heyecanlar peşinde koşmasına bile sebep olabilir. İşte tam da bu aşamada cinsel birliktelikten artık zevk almayan ve ilişkileri her geçen gün monotonlaşan kişiler için, cinselliği yeniden keşfetmelerini sağlayacak ve sıkıcı seks hayatlarına biraz renk katacak seks oyuncakları devreye girer. Seks oyuncakları sayesinde çiftler birbirlerinin vücutlarını daha iyi tanıma fırsatı bulurlar ve değişik fantezilerle seksin gizemli dehlizlerine yol alabilirler. Seks oyuncaklarını yalnızca seks hayatları sıkıcı bir hal alan çiftler değil, cinsel birliktelik yaşayan her çift tercih edebilir. Birbirleriyle konuşan ve isteklerini partnerleriyle paylaşan çiftler cinsel birliktelikten daha fazla haz alacağı gibi aynı zamanda partnerlerinin de arzularını, hiç bilmediği özelliklerini keşfetme olanağına erişecektir. Bu diyalog partnerlerin zihinlerinin özgürleşmesini ve seks oyuncakları gibi dış aparatlara daha sıcak bakmalarını sağlayacaktır.

Farklı Seks Oyuncakları 1. Parmak vibratörü Seks hayatına fantezi karıştırmadan sıradan bir cinsel birliktelik yaşayan, seks oyuncaklarına aşina olmayan çiftler için ideal olan bu seks oyuncağı şehvetli seksin kapılarını aralamanıza yardımcı oluyor. Parmak vibratörünün kullanımı ise oldukça kolay. Eşiniz, eline taktığı bu titreşimli aletle hem ellerini kullanarak sizi tatmin etmeyi öğrenecek hem de belki de daha önce yaşayamadığınız orgazmı yaşamanızı sağlayacaktır. Titreşimli olduğu için seksten aldığınız hazzı doruk noktasına çıkartacaktır. Parmak uçlarına denk gelen vibratörlü kısımları silikon olduğu için cildinizde herhangi bir tahrişe de sebep olmaz. 2. Penis yüzüğü Penis halkası olarak da bilinen bu seks oyuncağı, yatak odasında değişik deneyimler yaşamak isteyen çiftler için oldukça güzel bir seks oyuncağıdır. Partnerinizin penisine geçirdiğiniz bu zevk verici minik yüzük, seks sırasında vibratörlü kısmıyla klitorisinizi okşayarak defalarca orgazma ulaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca penisin içerisindeki kan dolaşımını azaltarak penisin uzun süre sert kalmasını sağlar. Cinsel birlikteliğin süresi uzadıkça alınan zevk de bir o kadar fazla olur. Erkekler penis yüzüğünü hem seks sırasında hem de mastürbasyon yaparken, penis sertliğini uzun süre korumak için sıklıkla tercih ederler.

3. Oral seks stimülatörü Kadınlar için vazgeçilmez bir seks oyuncağı niteliğindeki oral seks stimülatörü, dilin hareketlerine uygun şekilde tasarlanmış bir seks oyuncağıdır. Partnerinizin size oral seks yapmadığı zamanlarda cinsel tatmini artırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca mastürbasyon yaparken klitoral boşalma yaşamanıza da olanak sağlar. 4. Vantuzlu dildo İnsan tenine yakın şekilde tasarlanmış vantuzlu dildolar, tıpkı penis üzerindeki gibi damarlı bir yapıya sahiptir. Gerçek bir penis görünümüne sahip olan bu dildo, kadınların yalnız kaldığı gecelerde orgazm yaşamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda çiftler vantuzlu dildo ile seks hayatlarını renklendirebilirler. Erkek, partnerinin tenine dokunmadan onun dildo ile mastürbasyon yapışını seyrederek farklı bir deneyim yaşayabilir. Bu heyecanlı deneyim çiftleri fazlasıyla ateşlendirir ve sekse teşvik eder. 5. Aşk koltuğu Cinsel fantezi oyuncaklarının en kullanışlılarından biri olan aşk koltuğu değişik pozisyonlar denemek isteyen çiftler için oldukça ideal bir oyuncaktır. Aşk koltuğu her türlü cinsel pozisyon şeklini alabilen ve eşinizi üzerinizde hiç yormadan ve yorulmadan yönetebileceğiniz farklı bir dünyanın kapılarını açar. Aklınıza gelebilecek pek çok fanteziyi bu koltuk sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Partnerinizin seksi bir kıyafet giydiğini, onu aşk koltuğuna oturtup kollarını ve gözlerini bağladığınızı düşünün. Tutku dünyanızı süsleyen daha pek çok ateşli fanteziyi gerçekleştirerek karşılıklı şehvet dolu bir dünyaya adım atabilirsiniz. Seks hayatınız monotonlaştığında kullanabileceğiniz çok amaçlı bir kurtarıcıdır.

6. Çiftler için şarjlı vibratör Çiftler için özel olarak tasarlanmış olan şarjlı vibratörler, cinsel gücü arttıran ve çiftleri uyaran titreşimli motora sahiptir. Zevkin yeni boyutu olarak adlandırılan bu oyuncak, akıllı telefonlar tarafından kontrol edilebiliyor ve böylece çiftler serbest kalan elleriyle birbirlerine dokunabiliyorlar ve birbirlerini hissederek daha mutlu bir birliktelik yaşayabiliyorlar. 7. Penis sekspander Penis kalınlaştırıcı olarak adlandırabileceğimiz penis sekspander, kadının seksten aldığı zevki iki katına çıkarır. Partnerinizi hem vajinal hem de klitoral olarak uyarmanızı sağlayacak olan bu oyuncak, çılgın seks gecelerine renk katmak için tasarlanmış bir üründür. Aynı zamanda yeni doğum yapmış ve seksten fazla zevk alamayan kadınlar için ya da sekste kendini yetersiz hisseden erkeklerin yatakta kendisini daha güçlü hissedebilmelerini sağlamak için de oldukça uygun bir seks oyuncağıdır. 8. Seks sandalyesi Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seks pozisyonuna uygun olan bu seks sandalyesi yatakta seks yapmaktan sıkılan çiftlere tavsiye edilebilir. Kadın vücuduna uygun şekilde ayarlanabilen bu seks sandalyesi sayesinde farklı pozisyonlar deneme fırsatı yakalayan çiftler, hem birbirlerinin vücutlarını tanıma fırsatı bulurlar, hem birbirlerinin hangi pozisyonlardan zevk aldığını keşfederler hem de yepyeni bir deneyim yaşarlar.