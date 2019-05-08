İlham versin diye fotoğraf paylaştılar, 'kadınları ayrıştırıyorsunuz' mesajı aldılar

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan dürüstlük ve cesaretleriyle övgü alan kadınların fotoğrafları on beş instagram hesabından paylaşıldı ve binlerce kullanıcıdan destek mesajları aldı.

Doğum sonrası vücudun nasıl göründüğünü göstermek için #this_is_postpartum etiketi kullanarak fotoğraf paylaşımı yapan Bethanie Garcia, arkadaşları Katie, Meg binlerce kişinden ‘’bu çok güzel bir hareket vücutlarını bu şekilde kabul ediyorlar ve kadınlara ilham oluyorlar’’, ''kendimi bu kadınlarda gördüm, yalnız değilim'' şeklinde mesajlar aldı.

Ancak dört arkadaş birçok olumlu yorumun yanında eleştirilerin de hedefi oldu. Kadınlara gelen olumsuz mesajlardan bazıları şöyleydi: ‘Bu yaptığınız nedir, karın germe ameliyatı öncesi bir reklam mı?’’, ‘’Diyet nasıl olur?’’, ‘’Her kadın doğum sonrası şişman ve sarkmış olmuyor. Kadınları birleştirmek yerine ayırıyorsunuz.’’

Gelen yorumlar karşısında oldukça üzgün olduğunu söyleyen Bethanie, ‘’fotoğraf çekmede ve paylaşmamızdaki amaç farklı vücut tiplerini göstermek yeni anne olmuş, güvenlerini kaybetmiş kadınlara ulaşıp ilham vermekti. Güzel olduklarını hissettirmekti. Bir kadına bile ulaştıysak minnettarız’’ diye konuştu.





