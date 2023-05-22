İlişki uzmanı ayrılma eşiğinde olduğunuzu gösteren 5 davranışı açıkladı

"Sessiz bırakma" terimi, iş yerlerinde istifa etmeden en az çabayı göstermek olarak tanımlanıyor. Oldukça popüler hale gelen bu terim ilişkilerde de kullanılmaya başladı. Ayrılma adımını atmaya cesaret edemeyen birçok kişi ilişkisinde "Sessize bırakma" yolunu izliyor. İlişki koçu Amanda, TikTok'ta yayınladığı videoda partnerinizde dikkat etmeniz gereken beş "tehlike işareti"ni açıkladı.

Amanda, "Sessizce bırakmak, sizden ve ilişkiden yavaş yavaş ayrılmak anlamına gelir. Eşinizin giderek sizden uzaklaştığını hissediyor musunuz? Duygusal bağ ve yakınlıkta yavaş bir erozyon oldu, işte emin olmanın yolu…" diyerek tehlike içeren 5 işareti açıkladı.

AYRILMA EŞİĞİNDE OLDUĞUNUZU GÖSTEREBİLEN DAVRANIŞLAR

Onlardan şefkatli dokunuşlar da dahil olmak üzere şefkat hissetmiyorsunuz. Size ilgi göstermiyorlar veya görüldüklerini, duyulduklarını veya anlaşıldıklarını hissettirmek için çaba sarf etmiyorlar. Kapalılar ve sizinle duygusal olarak ilgilenmiyorlar. Sizinle gelecek planları veya hayalleri hakkında konuşmaktan kaçınıyorlar. Ayrı, paralel hayatlar yaşıyorsunuz ve birlikte eğlenceli hiçbir şey yapmıyorsunuz.

Videosu yüzlerce beğeni topladı ve birçok kişi bu durumları yaşadıklarını belirtti. Bir kişi bu tehlikeli durumları yaşadığını söyleyerek “İlişkimi bırakıyorum." dedi.



