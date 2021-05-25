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İlişkiden aldığınız hazzı zirveye çıkarmak için G noktası ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
25.05.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G noktası, cinsellikte hem kadınlar hem de erkekler tarafından oldukça merak edilen bir konu. Vajinada bulunan bu erojen bölgenin kadınları üst seviye bir orgazma ulaştıracağı düşünülse de bazı kadınlar bunun yalnızca bir abartı olduğunu dile getirir. Biz de bu yazımızda, "G noktası nedir, nerededir?" ve "G noktası nasıl bulunur?" gibi aklınıza takılabilecek tüm soruların yanıtlarını sıraladık.

İlişkiden aldığınız hazzı zirveye çıkarmak için G noktası ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar

Kadınların cinsel ilişkiden daha yoğun haz almak için, erkeklerin ise partnerlerini bu hazza ulaştırmak için sıkça merak ettiği G noktası, günümüzde hala bilinmezliğini koruyor. Mucizevi zevke ulaştırdığı düşünülen G noktasının ne olduğu ve nerede bulunduğu pek çok insan tarafından bilinmiyor. G noktası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte, tüm detaylarıyla G noktası...

G NOKTASI NEDİR?

"G Bölgesi", "G Spot" ve "G Zone" gibi isimlerle de anılan G noktası, ilk olarak Alman Jinekolog Grafenberg tarafından tanımlandı. Her kadının, cinsel hazza ve orgazma ulaşmasını kolaylaştıran G noktasını anlamak için kendi vücuduna dokunarak keşfetmesi gerekir.

G NOKTASI NEREDEDİR?

G noktasının tam olarak nerede olduğu konusunda henüz kesin bir tanı bulunmuyor. Vajina açıklığıyla idrar çıkış deliği, yani üretra arasında ve vajina girişinin 2-4 cm ilerisinde bir noktada olduğu düşünülüyor.

G NOKTASI NASIL BULUNUR?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi kadınların zevk noktası olarak bilinen G Spot'u keşfetmek için kadınların kendi bedenlerinde çok özel bir yolculuğa çıkması gerekiyor. İşaret ve orta parmağınız ile vajinanın üst bölgesine ilerlerken yoğun haz aldığınız noktayı hissetmeye çalışın. Eğer parmaklarınız idrar hissi yaratan bir noktaya dokunduysa, G noktanızı keşfetmek üzere olduğunuz anlamına gelir. Parmakla "gel gel" işareti tekrarlanarak G noktasının uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

G NOKTASI ORGAZMA ULAŞTIRIR MI?

G noktasını uyarmak vajinal orgazmın temeli olarak kabul edilir. Ancak kadınların zevk anatomisi tek bir noktadan ziyade klitoris, üretra ve vajinadan oluşan bir yapı şeklindedir. Bu nedenle, her kadının hazzın doruklarına ulaştığı zevk noktası farklılıklar gösterebilir.

G NOKTASI NASIL UYARILIR?

G noktası parmakla uyarılabildiği gibi cinsel birleşme sırasında penisle temas ettiği esnada da uyarılabilir. "Doggy" gibi vajina ön duvarına baskıyı artıracak pozisyonlar da G Spot'un uyarılmasını kolaylaştırır. Bunun haricinde, vibratör veya dildo da G noktasını keşfetmek ve uyarmak için kullanılabilir.

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