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İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Kasım ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Akrep Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu...

İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Akrep Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Akrep burcu kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay ilişkilerinizde eski düzenler son buluyor, yaşamınızda yeni sayfalar açıyor olacaksınız. İlişkilerde zorunlu ayrılıklar olabilir, bazıları için aldatma veya aldatılma konuları gündeme gelebilir. Karşınızdaki insanları daha iyi tanımanıza yarayacak bu zamanı, karamsarlık ve negatiflikle değerlendirmemeli, size katkısı olduğundan emin olmalısınız.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Burcunuzda ilerleyecek Merkür, yaşamınızda hızlı gelişmeleri getiriyor olacak. Pek çok konunun daha hızlı ilerlediğini görebilirsiniz. Sezgilerinize kulak vererek hareket edebilir, zaman zaman duyguların peşinden sürüklenebilirsiniz. İlişkilerde dürüstlük ve açıklık daha önemli olacak. Zorlu deneyimlerle karşılaşmamak adına dürüstlüğü çalıştırmalı, gerçek duygu ve düşüncelerinizi, korkularınızı veya zayıflıklarını açmaktan yana olmalısınız.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından beri bedensel yorgunluklar, günlük rutininizdeki dağınıklıklar bu tarihten itibaren son bulacak. Beden sağlığında güçlenme ve toparlanma sağlayabilir, diyet ve sporlarda daha başarılı olabilirsiniz. Aynı zamanda bir tedavi sürecinin sonuna gelebilir, uzamış bir sağlık sorununda iyileşme yaşayabilirsiniz. 14 Kasıma kadar iş hayatınızda adım adım gitmeye, acelecilikten kaçınmaya gayret edin. İş bölümü yapmak, programlı hareket etmek, kısa vadeli programlar yapmak daha faydalı olacaktır.

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Burcunuzda gerçekleşen bu Yeni Ay, iş ve özel hayatınız gibi yaşamınız önemli alanlarında belirsizlikleri bitirecek. Bugünlerde bazı ilişkiler bitişe gidebilir. Yaşamınızdaki size fayda getirmeyen, çürümüş konuları ve fikirleri artık atma zamanındasınız.

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kazançlar ve para girişleri artabilir. Çalıştığınız yerden, hakkınız olan paralara kavuşabilirsiniz. Mesleğinizde ilerlemek adına sınavlara katılabilir, bu sınavlarda başarılı olabilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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