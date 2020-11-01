İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Akrep Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Akrep burcu kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay ilişkilerinizde eski düzenler son buluyor, yaşamınızda yeni sayfalar açıyor olacaksınız. İlişkilerde zorunlu ayrılıklar olabilir, bazıları için aldatma veya aldatılma konuları gündeme gelebilir. Karşınızdaki insanları daha iyi tanımanıza yarayacak bu zamanı, karamsarlık ve negatiflikle değerlendirmemeli, size katkısı olduğundan emin olmalısınız.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Burcunuzda ilerleyecek Merkür, yaşamınızda hızlı gelişmeleri getiriyor olacak. Pek çok konunun daha hızlı ilerlediğini görebilirsiniz. Sezgilerinize kulak vererek hareket edebilir, zaman zaman duyguların peşinden sürüklenebilirsiniz. İlişkilerde dürüstlük ve açıklık daha önemli olacak. Zorlu deneyimlerle karşılaşmamak adına dürüstlüğü çalıştırmalı, gerçek duygu ve düşüncelerinizi, korkularınızı veya zayıflıklarını açmaktan yana olmalısınız.