İlişkilerde porno sorunsalı! Ne yapmalı, nasıl yaklaşılmalı?

Dünyanın dört bir tarafında çiftlerin en büyük sorunlarından biri, cinsel hayatlarının yeterince tatmin edici olmamasıdır. Bir de taraflardan biri düzenli porno izliyor ve cinsel ilişki konusunda soğuksa ilişkileri için tehlike çanları çalmaya başladığının belirtisi olarak okunmaktadır.

İlişki uzmanları, çiftler ve porno ile ilgili gelen sorulara genel bir açıklama yaptı. Huffington Post’ta yer alan habere göre; çiftlerin ilişkilerinde pornoyu açık açık konuşmaları gerekiyor. Porno bir tabu olabilir ancak bu konunun üzeri kapatılmamalı veya yokmuş gibi davranılmaması gerektiği belirtiliyor.

SAKİN KALMAK EN ÖNEMLİSİ

"Eşim porno izliyor ve sevişmiyor" sorusu en sık karşılaşılan sorulardan biri. Böyle bir durumla yaşamanın zor olduğunu söyleyen danışman Georgina Smith, “İlişkide karşılaşılan herhangi bir zor durum gibi karşılayın. İki tarafında özgürce konuşabildiği bir zaman aralığı seçilmeli. Bu konuları açmak için asla başka bir tartışmanın alevlenmesini beklemeyin. Mantıklı ve sakin kalmak en önemlisi. Porno alışkanlığı etrafındaki duyguları ve bunun size neler hissettirdiği hakkında açık açık konuşun. Empati ve iyi dinleme becerileri kullanmaya çalışın.” diyor.

BİR İLİŞKİDE PORNO İZLEMEK NE ZAMAN SORUN HALİNE GELİR?

Smith, bir ilişkide porno izlemenin partnere zarar verdiğinde bir sorun haline geldiğine inanıyor. “Bazı insanlar, özellikle gizlice yapılıyorsa, porno izlemeyi bir aldatma biçimi olarak algılıyor” diyor. Smith sözlerine şöyle devam etti:

"Porno izlemek esasen gerçek seksin yerini alıyorsa ve bu ilişkiyi etkiliyorsa (bir çiftin seks ve yakınlık yoluyla bağlantı kurmasını engelleyerek), bunun bir sorun olduğunu düşünürüm. Porno izlemek bağımlılık yaptıysa (yani izleyici bırakmak istese bile duramıyorsa), o kişinin uzman yardımına ihtiyacı olabilir."

PORNO İLİŞKİDE BİR SORUN HALİNE GELDİYSE NE YAPILMALI?

Smith, konu hakkında etkili bir şekilde iletişim kurulması gerektiğini, sırf bazen rahatsız edici bir konuşma olabileceği için bundan kaçınılmaması gerektiğini vurguluyor. Smith, “Porno konusunda karşıt görüşleriniz varsa, ikinizin de nereden geldiğini anlamaya çalışın ve ikinizi de mutlu edecek ortak bir zemini nasıl bulabileceğinizi anlamaya çalışın” diyor.



