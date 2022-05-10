KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İlişkilerde porno sorunsalı! Ne yapmalı, nasıl yaklaşılmalı?

İlişkilerde porno sorunsalı! Ne yapmalı, nasıl yaklaşılmalı?

10.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evli ve ilişkisi olan kadınların çoğunda 'Eşim porno izliyor bu yüzden cinsel hayatımız etkilenecek' endişesi yer alıyor. Cinsel içerikli fotoğraf, video ve çeşitli doneler birçok kişi için tabu olabilir. Ancak ilişkilerde çiftlerin bunu açıkça konuşabiliyor olması lazım. İlişki uzmanları bu tarz endişe taşıyanlar için çeşitli önerilerde bulundu. Bu konuşmada sakinliği korumaksa en önemli unsur...

İlişkilerde porno sorunsalı! Ne yapmalı, nasıl yaklaşılmalı?

Dünyanın dört bir tarafında çiftlerin en büyük sorunlarından biri, cinsel hayatlarının yeterince tatmin edici olmamasıdır. Bir de taraflardan biri düzenli porno izliyor ve cinsel ilişki konusunda soğuksa ilişkileri için tehlike çanları çalmaya başladığının belirtisi olarak okunmaktadır.

iStock-541131684

İlişki uzmanları, çiftler ve porno ile ilgili gelen sorulara genel bir açıklama yaptı. Huffington Post’ta yer alan habere göre; çiftlerin ilişkilerinde pornoyu açık açık konuşmaları gerekiyor. Porno bir tabu olabilir ancak bu konunun üzeri kapatılmamalı veya yokmuş gibi davranılmaması gerektiği belirtiliyor.

SAKİN KALMAK EN ÖNEMLİSİ

"Eşim porno izliyor ve sevişmiyor" sorusu en sık karşılaşılan sorulardan biri. Böyle bir durumla yaşamanın zor olduğunu söyleyen danışman Georgina Smith, “İlişkide karşılaşılan herhangi bir zor durum gibi karşılayın. İki tarafında özgürce konuşabildiği bir zaman aralığı seçilmeli. Bu konuları açmak için asla başka bir tartışmanın alevlenmesini beklemeyin. Mantıklı ve sakin kalmak en önemlisi. Porno alışkanlığı etrafındaki duyguları ve bunun size neler hissettirdiği hakkında açık açık konuşun. Empati ve iyi dinleme becerileri kullanmaya çalışın.” diyor.

iStock-675697796

BİR İLİŞKİDE PORNO İZLEMEK NE ZAMAN SORUN HALİNE GELİR?

Smith, bir ilişkide porno izlemenin partnere zarar verdiğinde bir sorun haline geldiğine inanıyor. “Bazı insanlar, özellikle gizlice yapılıyorsa, porno izlemeyi bir aldatma biçimi olarak algılıyor” diyor. Smith sözlerine şöyle devam etti:

iStock-1193250035

"Porno izlemek esasen gerçek seksin yerini alıyorsa ve bu ilişkiyi etkiliyorsa (bir çiftin seks ve yakınlık yoluyla bağlantı kurmasını engelleyerek), bunun bir sorun olduğunu düşünürüm. Porno izlemek bağımlılık yaptıysa (yani izleyici bırakmak istese bile duramıyorsa), o kişinin uzman yardımına ihtiyacı olabilir."

PORNO İLİŞKİDE BİR SORUN HALİNE GELDİYSE NE YAPILMALI?

Smith, konu hakkında etkili bir şekilde iletişim kurulması gerektiğini, sırf bazen rahatsız edici bir konuşma olabileceği için bundan kaçınılmaması gerektiğini vurguluyor. Smith, “Porno konusunda karşıt görüşleriniz varsa, ikinizin de nereden geldiğini anlamaya çalışın ve ikinizi de mutlu edecek ortak bir zemini nasıl bulabileceğinizi anlamaya çalışın” diyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yapacağınız anahtarlık ile sevdikleriniz hep sizinle!Evde yapacağınız anahtarlık ile sevdikleriniz hep sizinle!
Burcunuzun elementine göre en uygun partner nasıl olmalı? Burcunuzun elementine göre en uygun partner nasıl olmalı?
Yasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif önerilerYasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif öneriler
Anahtar Kelimeler:
porno Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Çok geç fark ediliyor! Belirtilere dikkat...

Çok geç fark ediliyor! Belirtilere dikkat...

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

İlginizi Çekebilir

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.