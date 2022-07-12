İlişkilerde uyumsuz burçlar zaman içinde uyumlanabilir mi? Hangi burçların aşkla bağı daha güçlüdür?

Çoğu insan bir ilişkiye başlamadan önce parterinin burcunun özelliklerine bakmıştır. Astrolojiye inanmıyorum diyenlerin bile merak konusu olduğu burçlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Kimi insanlar ilişkilerinde burç uyumuna çok önem verir, bununla ilgili araştırmalar yaparlar. Çiftler özellikle aralarındaki uyumu, anlaşıp anlaşamayacağı öğrenmek için burç uyumlarına bakmakta. Peki İlişkilerde uyumsuz burçlar zaman içinde uyumlanabilir mi? Hangi burçların aşkla bağı daha çok güçlü? Haberin devamında…

İLİŞKİLERDE UYUMSUZ BURÇLAR ZAMAN İÇİNDE UYUMLANIR MI?

İlişkilerde burçların birlikteliği, uyum konusunda yol gösterse de çiftler beraber olmak istedikten sonra ve emek verdikleri süre zarfında hangi burçtan olursa olsunlar her ilişkinin yürüyebilir. İlişkilerde burcunuz uyumsuz olarak adlandırılıyorsa bunu çok fazla kafanıza takmamalı ve tamamen ilişkinize odaklanıp anın tadını çıkarmaya çalışın. Sizin birbirinize verdiğiniz değer, karşılıklı saygı ve sevgi aranızda bağı güçlendirecektir.

HANGİ BURÇLAR BİRBİRİYLE UYUMLUDUR?

Bu tablodan burçların birbiriyle uyumuna yüzdelik üzerinden bakabilirsiniz.

KOÇ BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Koçlar için en ideal eş Terazi’den çıkar.

Terazi, yay ve aslan

BOĞA BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Boğa için en uygun sevgili adayı Terazi’dir.

Başak, boğa, akrep

İKİZLER BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

İkizler’i en çok yay mutlu eder.

Kova, terazi, yay

YENGEÇ BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Akrep burcu ile çok uyumludur.

Balık, akrep, başak

ASLAN BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Koç, yay, kova

BAŞAK BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Kova ve terazi ile mutluluk garanti.

Balık, boğa, oğlak

TERAZİ BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Terazi’nin halinden kova anlar.

Kova, koç, ikizler

AKREP BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Yengeç, balık, boğa

YAY BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Yay’ın kalbini kova fetheder.

Kova, koç, aslan

OĞLAK BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

İkizler, terazi koç

KOVA BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

İkizler, terazi, koç

BALIK BURCU İLE UYUMLU BURÇLAR

Başak, oğlak, boğa

HANGİ BURÇLARIN AŞKLA BAĞI DAHA GÜÇLÜDÜR?

İKİZLER; Yeni başlayan bir ilişkide oldukça mutlu ve heyecanlıdırlar. Partnerini mutlu etmek için yoğun çaba gösterirler.

BALIK; Sevgiyi hızlı bir şekilde hissederler. Kalbine dokunmanız onda kocaman bir yer edinir.

YAY; Sevgiye inandıkları takdirde gerçek bir vericidirler.

KOÇ; Aşık olduktan sonra aldıklarının her zaman daha fazlasını vermeye çalışırlar.



