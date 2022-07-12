İlişkilerde uyumsuz burçlar zaman içinde uyumlanabilir mi? Hangi burçların aşkla bağı daha güçlüdür?

Çoğu insan bir ilişkiye başlamadan önce parterinin burcunun özelliklerine bakmıştır. Astrolojiye inanmıyorum diyenlerin bile merak konusu olduğu burçlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Kimi insanlar ilişkilerinde burç uyumuna çok önem verir, bununla ilgili araştırmalar yaparlar. Çiftler özellikle aralarındaki uyumu, anlaşıp anlaşamayacağı öğrenmek için burç uyumlarına bakmakta. Peki İlişkilerde uyumsuz burçlar zaman içinde uyumlanabilir mi? Hangi burçların aşkla bağı daha çok güçlü? Haberin devamında…
İlişkilerde burçların birlikteliği, uyum konusunda yol gösterse de çiftler beraber olmak istedikten sonra ve emek verdikleri süre zarfında hangi burçtan olursa olsunlar her ilişkinin yürüyebilir. İlişkilerde burcunuz uyumsuz olarak adlandırılıyorsa bunu çok fazla kafanıza takmamalı ve tamamen ilişkinize odaklanıp anın tadını çıkarmaya çalışın. Sizin birbirinize verdiğiniz değer, karşılıklı saygı ve sevgi aranızda bağı güçlendirecektir.
Bu tablodan burçların birbiriyle uyumuna yüzdelik üzerinden bakabilirsiniz.
Koçlar için en ideal eş Terazi’den çıkar.
Terazi, yay ve aslan
Boğa için en uygun sevgili adayı Terazi’dir.
Başak, boğa, akrep
İkizler’i en çok yay mutlu eder.
Kova, terazi, yay
Akrep burcu ile çok uyumludur.
Balık, akrep, başak
Koç, yay, kova
Kova ve terazi ile mutluluk garanti.
Balık, boğa, oğlak
Terazi’nin halinden kova anlar.
Kova, koç, ikizler
Yengeç, balık, boğa
Yay’ın kalbini kova fetheder.
Kova, koç, aslan
İkizler, terazi koç
İkizler, terazi, koç
Başak, oğlak, boğa
İKİZLER; Yeni başlayan bir ilişkide oldukça mutlu ve heyecanlıdırlar. Partnerini mutlu etmek için yoğun çaba gösterirler.
BALIK; Sevgiyi hızlı bir şekilde hissederler. Kalbine dokunmanız onda kocaman bir yer edinir.
YAY; Sevgiye inandıkları takdirde gerçek bir vericidirler.
KOÇ; Aşık olduktan sonra aldıklarının her zaman daha fazlasını vermeye çalışırlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum