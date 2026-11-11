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Doğumdan yıllar sonra bile devam ediyor! Hamileliğin kadın beynindeki şaşırtıcı etkisi

Hamilelik, kadın vücudunda yalnızca fiziksel değişimlere neden olmuyor. Bilim insanlarının araştırmalarına göre gebelik sürecinde beynin yapısı ve bağlantıları da önemli ölçüde değişiyor. Üstelik bu değişikliklerin bir kısmı doğumdan yıllar sonra da devam ediyor.

Doğumdan yıllar sonra bile devam ediyor! Hamileliğin kadın beynindeki şaşırtıcı etkisi
Çiğdem Berfin Sevinç

Hamilelik boyunca yaşanan unutkanlık, ani ruh hali değişimleri ve duyusal hassasiyetlerin arkasında da beyindeki bu değişimler bulunuyor. Neuromaternal bilim adı verilen yeni araştırma alanı, gebeliğin kadın beynini nasıl etkilediğini inceliyor.

Doğumdan yıllar sonra bile devam ediyor! Hamileliğin kadın beynindeki şaşırtıcı etkisi 1

HAMİLELİK BEYNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmalarda hamilelik sırasında beynin gri madde hacminde azalma, beyaz madde miktarında ise artış görüldüğü belirlendi. Beyindeki bazı bağlantılar yeniden düzenlenirken yeni bağlantılar da oluşabiliyor.

100'den fazla annenin beyin görüntülerinin incelendiği bir araştırmada, değişimlerin gebelik sayısına göre farklılık gösterdiği ortaya çıktı. İlk gebelikte özellikle hafıza, dil işleme ve sosyal bağ kurmayla ilişkili beyin bölgelerinde değişimler gözlemlendi.

İkinci gebelikte ise duyusal bilgileri işleme, dikkat ve aynı anda birden fazla görevi yönetmeyle ilgili bölgelerdeki değişimler öne çıktı.

Doğumdan yıllar sonra bile devam ediyor! Hamileliğin kadın beynindeki şaşırtıcı etkisi 2

ANNENİN BEYNİNDE ÇOCUKLARINDAN İZLER KALIYOR

Hamilelik sırasında yalnızca hormonlar değil, anne ile bebek arasındaki hücresel etkileşim de önem taşıyor. Plasenta aracılığıyla bebeğe ait bazı hücreler annenin vücuduna geçerek farklı organlara yerleşebiliyor. Beyinde de görülebilen bu durum mikroşimerizm olarak adlandırılıyor.

Bebeğe ait hücrelerin annenin vücudunda onlarca yıl kalabildiği belirtiliyor. Ancak bu hücrelerin annenin uzun vadeli sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor.

Araştırmacılar, gebelik ve doğum sonrasında beyinde meydana gelen değişimlerin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni araştırma alanı olan nöromaternal bilim, anneliğin kadın beyni üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyin hamilelik doğum
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