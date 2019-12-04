İlişkiniz nasıl gidiyor? İşte 10 soruda ilişki testi

6. Genel olarak ilişkinizi tartışmalı mı yoksa mutlu mu algılarsınız?

a) Kesinlikle benim ihtiyaçlarımı anladığını düşünmüyorum, kendiliğinden bunu anlamak ve karşılamak konusunda güçlüğü var b) Bazen beni anlamadığı zamanlar oluyor, anlamadığı zamanlarda da uyardığımda doğru ve uygun davranışı bulabilir c) Beni anlamak konusunda çabalıyor, isteklerimi önemsediği için ve beni tanıdığı için bazen söylememe gerek kalmıyor

a) Tartışmalar uzar, iki tarafta gurur yaptığımız ve adım atmadığımız günler çok olur

b) Sıklıkla ben adım atarım ve toparlama görevini üstlenirim

c) Kimin adım attığının önemi olmadan iki tarafta eşit olarak adım atıp yapıcı olabilir

A ÇOĞUNLUKTAYSA

Aslında bir ilişkinin olmazsa olmazı olan birçok konuda sıkıntılar yaşadığınızı gösteren cevaplar vermişsiniz. Bu partnerinizin yanlış birisi olduğunu göstermese de birbirinizi dengelemekte güçlük çektiğinizi ve ilişkinizin profesyonel destek gerektirdiğini gösterir.

Psikolojik destek alınması ayrılığı yada birbirinizi yıpratmayı önlemeye yardımcı olabilir. Normalde bu tarz temel sorunları çözememiş çiftler yaşam olayları ile birlikte daha sık kavga ederler ve tükenmişlik hissedebilirler. İlişkilerinden memnun hissetmezler ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını düşünürler.

B ÇOĞUNLUKTAYSA

İlişkinizin gidişatı konusunda durumlara ve olaylara göre zorluklar yaşıyorsunuz diye düşünülenilir. İlişkinizden bütünen memnunsunuz yada değilsiniz gibi keskin ifadeler kullanamasanız da sorunlar karşısında gelişmeye ihtiyaç gösteriyorsunuz.

Kafa karışıklıklarınızın çözülmesi, ilişki kalitesinin arttırılması faydalı olacaktır. Özellikle arada olan bu durum çok kaliteli bir ilişki biçimine de geçiş yapabilir uzun vade de yaşananlar ile sorunlu bir ilişki şekline de bürünebilir. Bu sebeple geliştirilmesi sorunlu hale gelebilmesini önleyecektir.