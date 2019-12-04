İlişkiniz nasıl gidiyor? İşte 10 soruda ilişki testi

1. Tartışmalarda birlikte bulduğunuz çözümlerden, ortak aldığınız kararlardan ne kadar memnunsunuz?
a) Memnun değilim
b) Biraz, duruma göre memnunum
c) Memnunum
2. Bir aradayken eğlenebildiğinizi, gülebildiğinizi, ortak zaman geçirebilecek konular bulabildiğinizi düşünüyor musunuz?
a) Evet
b) Bazen
c) Hayır
3. Birbirinize içten ve dürüst olduğunuzu düşünüyor musunuz?
a)Yalanlarının olduğunu geçmişte yakaladım
b) Bazen
c) İçten olduğunu hissediyorum
4. Sevgi, şefkat ve ilgi göstermek konularında kendinizi ve partnerinizi yeterli buluyor musunuz?
a) Daha fazla ilgilenebilir, ilgisini yetersiz buluyorum
b) Bazen
c) Yeterli buluyorum
5. İlişkinizde üstlendiğiniz rollerden ne derece memnunsunuz?
a) İlişkide rollerimizden memnun değilim
b) Bazen kafam karışık hissediyorum
c) Memnunum, beni tatmin ediyor
6. Genel olarak ilişkinizi tartışmalı mı yoksa mutlu mu algılarsınız?
a) Çatışmalı
b) Emin değilim, gereken konularda tartışırız
c) Sıklıkla mutlu ve huzurlu
7. Birbirinizin açıklarını kapattığınızı ve topluluk içerisinde birbirinizi tamamlayıp saygı gösterdiğinizi düşünüyor musunuz?
a) Aramızda saygının bozulukğunu düşünüyorum, özellikle topluluk içerisinde birbirimiz hakkında suçlayıcı konuşabiliriz
b) Sinirlenince saygının ortadan kalktığı olabiliyor
c) Birbirimize saygımız olduğunu düşünüyorum
8. Karşınızdaki kişinin empati yeteceğinin olduğunu düşünüyor musunuz? Partnerinizin ihtiyaçlarınızı fark ettiğini düşünüyor musunuz?
a) Kesinlikle benim ihtiyaçlarımı anladığını düşünmüyorum, kendiliğinden bunu anlamak ve karşılamak konusunda güçlüğü var
b) Bazen beni anlamadığı zamanlar oluyor, anlamadığı zamanlarda da uyardığımda doğru ve uygun davranışı bulabilir
c) Beni anlamak konusunda çabalıyor, isteklerimi önemsediği için ve beni tanıdığı için bazen söylememe gerek kalmıyor
9. İlişkinizde tutku olduğunu hissediyor musunuz?
a) Cinselliğimizin monotonlaştığını ve sıradanlaştığını düşünüyorum
b) Bazen birbirimize daha detaylı vakit ayırınca monotonluğu aşabiliyoruz
c) İlişkimizde tutku yoğunlukta
10. Tartışmalarda kimin adım attığının bir önemi olmaksızın iki tarafında eşit olarak adım attığını düşünüyor musunuz?
a) Tartışmalar uzar, iki tarafta gurur yaptığımız ve adım atmadığımız günler çok olur
b) Sıklıkla ben adım atarım ve toparlama görevini üstlenirim
c) Kimin adım attığının önemi olmadan iki tarafta eşit olarak adım atıp yapıcı olabilir
A ÇOĞUNLUKTAYSA
Aslında bir ilişkinin olmazsa olmazı olan birçok konuda sıkıntılar yaşadığınızı gösteren cevaplar vermişsiniz. Bu partnerinizin yanlış birisi olduğunu göstermese de birbirinizi dengelemekte güçlük çektiğinizi ve ilişkinizin profesyonel destek gerektirdiğini gösterir.
Psikolojik destek alınması ayrılığı yada birbirinizi yıpratmayı önlemeye yardımcı olabilir. Normalde bu tarz temel sorunları çözememiş çiftler yaşam olayları ile birlikte daha sık kavga ederler ve tükenmişlik hissedebilirler. İlişkilerinden memnun hissetmezler ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını düşünürler.
B ÇOĞUNLUKTAYSA
İlişkinizin gidişatı konusunda durumlara ve olaylara göre zorluklar yaşıyorsunuz diye düşünülenilir. İlişkinizden bütünen memnunsunuz yada değilsiniz gibi keskin ifadeler kullanamasanız da sorunlar karşısında gelişmeye ihtiyaç gösteriyorsunuz.
Kafa karışıklıklarınızın çözülmesi, ilişki kalitesinin arttırılması faydalı olacaktır. Özellikle arada olan bu durum çok kaliteli bir ilişki biçimine de geçiş yapabilir uzun vade de yaşananlar ile sorunlu bir ilişki şekline de bürünebilir. Bu sebeple geliştirilmesi sorunlu hale gelebilmesini önleyecektir.
C ÇOĞUNLUKTAYSA
Genellikle bu cevapların sıklığı ilişkinizden memnun olduğunuz ve ilişki içinde ihtiyaçlarınızın karşılandığını göstermektedir. İlişkinizde saygı, sevgi ve tutkunun olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu korumak ve monotonlaşmayı önlemek için ortak paylaşım alanlarınızı ortaya çıkardığınız gibi farklı faaliyetler bulmayı da deneyebilirsiniz. İlişkinizin bu halini korumak ilişki memnuniyetinizi arttıracaktır.
NOT: Bu test uzmanın kendi pratik gözlemiyle çiftler ilişki kalitelerini arttırmaları için oluşturduğu bir testtir. Sonucu mutlak olarak bir netice göstermemektedir. Partnerinizin yanlış olduğunu ve ilişkinizin yolunda gitmediğini kesin olarak göstermez.
Sadece ilişkinizden memnuniyetinizi anlamaya yöneliktir. İlişkiler ve dinamikleri kişilere göre değişkenlik gösterir. Bu test herhangi bir tanı, tespit koyma ve tedavi amacıyla hazırlanmamıştır. İlişkinizde sorunlu bir durum olduğunu düşünüyorsanız bir uzmana başvurunuz.
Uzman Klinik Psikolog
Melda Yakupoğlu
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