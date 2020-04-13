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İlişkinizin sağlıklı şekilde devam etmesi için bunları asla yapmayın! Mesaj atıp...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her ilişki çok güzel bir biçimde başlar. Fakat ilişkinin güzel devam edebilmesi için elbette yapılması gereken şeylerin yanı sıra yapılmaması gerekenler de vardır. Sevgiden, saygıya saygıdan güvene her şey bir ilişki için son derece büyük öneme sahip. Peki, ilişkide özellikle neleri yapmamak gerekiyor?

İlişkinizin sağlıklı şekilde devam etmesi için bunları asla yapmayın! Mesaj atıp...

Her birey, ilişkisinin mutlu mesut devam etmesini ister. Bunun gerçekleşmesi hiç de zor değil. İşte, ilişkide çiftlerin asla yapmaması gereken şeyler...

DURMAK BİLMEDEN ARAMAYIN, SÜREKLİ MESAJ ATMAYIN

İlişkinin ilk evrelerinde, henüz yeni tanışıyorken bu durum çok rahatsız edici olmayabilir. Çünkü konuşacak çok şey vardır ve telefon başında saatler geçip gider. Bunlar doğal şeylerdir tabii ki. Ama ilişkiniz ilerlediğinde, artık birbirinizi iyice tanıdığınızda bu durum farklılaşır. Sürekli olarak mesajlaşmak ya da telefonda konuşmak iki tarafı, hatta daha kötüsü tek bir tarafı darlamaya başlayabilir. Aman dikkat!

ESKİ SEVGİLİLERİNİZ SOHBET KONUSU OLMAMALI

Eski sevgilinizden uzun uzun bahsetmeniz, onunla alakalı herhangi bir konuya değinmeniz karşı tarafın kıskançlık yapmasına zemin hazırlar. Kimse sevgilisinin eski sevgilisi hakkında uzun uzun konuşmasından hazzetmez. Empati kurduğunuzda bunu asla yapmamanız gerektiğini siz de hemen idrak edersiniz.

KENDİNİZİ HEMEN KAPTIRMAYIN!

Kendinizi ilk günlerden karşı tarafa kaptırıp sorumluluk üstlenmeyin... Kıskanacağınız durumlar yaşanabilir, bu durum karşı tarafın sizden uzaklaşmasına neden olacaktır. Buna özen göstermeniz gerekiyor.

GİYİM TARZINA MÜDAHALE ETMEYİN

Kadın ya da erkek fark etmez, o bireyin özgür olduğunu unutmayın. Dilediği gibi giyinebilir. İlişkide asla partnerinizin ne giydiğine karışmamalısınız. Sağlıklı bir ilişkinin en önemli ipuçlarından biri de bu oluyor.

TABİİ Kİ ŞİDDETTEN UZAK DURUN!

Yalnızca ilişkide değil, hiçbir zaman hiçbir insana, hayvana şiddet uygulamamanız gerekiyor. Bu hastalıklı bir davranış. Ve bir ilişkide şiddet varsa o ilişkinin bitmesi gerekir.

FİZİKSEL TEMAS İÇİN ACELE ETMEYİN!

İlişkiniz tamamen rayına oturana dek fiziksel teması belli düzeyde tutmaya özen gösterin. Bu tarz şeyleri çabuk tüketmemek ilişkinin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu duruma dikkat ettiğiniz sürece ilişkinizde çok daha güzel günler sizi bekliyor demektir.

YAPIŞIK İKİZ GİBİ DAVRANMAYIN

Sürekli yan yana olamazsınız ya da sürekli sizinle ilgilenmesini bekleyemezsiniz. Bu nedenle herkesin bir özel hayatı olduğu ayırımına varmanız gerekir. Böylece çok daha olgun bir ilişkide olduğunuzu fark etmiş olacaksınız.

SEVGİLİNİZİN ARKADAŞLARI İLE KÖTÜ GEÇİNMEYİN

Sevgilinizin arkadaşları ile kötü geçinmeniz sevgilinizi üzer, bu da doğal olarak ilişkinize gölge düşüren tatsız bir detay olur. Sevgilinizin herhangi bir yakın arkadaşından hoşlanmadıysanız bile bunu belli etmemeye özen gösterin. Bu nezaketli davranışınız sayesinde sevgilinizin ve ortamın tadı kaçmamış olur. Olabildiğince iyi anlaşmaya çalışın, siz de rahatlayın.


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