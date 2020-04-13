İlişkinizin sağlıklı şekilde devam etmesi için bunları asla yapmayın! Mesaj atıp...

Her birey, ilişkisinin mutlu mesut devam etmesini ister. Bunun gerçekleşmesi hiç de zor değil. İşte, ilişkide çiftlerin asla yapmaması gereken şeyler...

DURMAK BİLMEDEN ARAMAYIN, SÜREKLİ MESAJ ATMAYIN

İlişkinin ilk evrelerinde, henüz yeni tanışıyorken bu durum çok rahatsız edici olmayabilir. Çünkü konuşacak çok şey vardır ve telefon başında saatler geçip gider. Bunlar doğal şeylerdir tabii ki. Ama ilişkiniz ilerlediğinde, artık birbirinizi iyice tanıdığınızda bu durum farklılaşır. Sürekli olarak mesajlaşmak ya da telefonda konuşmak iki tarafı, hatta daha kötüsü tek bir tarafı darlamaya başlayabilir. Aman dikkat!

ESKİ SEVGİLİLERİNİZ SOHBET KONUSU OLMAMALI

Eski sevgilinizden uzun uzun bahsetmeniz, onunla alakalı herhangi bir konuya değinmeniz karşı tarafın kıskançlık yapmasına zemin hazırlar. Kimse sevgilisinin eski sevgilisi hakkında uzun uzun konuşmasından hazzetmez. Empati kurduğunuzda bunu asla yapmamanız gerektiğini siz de hemen idrak edersiniz.

KENDİNİZİ HEMEN KAPTIRMAYIN!

Kendinizi ilk günlerden karşı tarafa kaptırıp sorumluluk üstlenmeyin... Kıskanacağınız durumlar yaşanabilir, bu durum karşı tarafın sizden uzaklaşmasına neden olacaktır. Buna özen göstermeniz gerekiyor.