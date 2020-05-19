Ilısu Barajı'nda üretim başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle hizmete alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklama şöyle:

Terör örgütünün saldırılarına rağmen bu eseri bitirdi. Kendi halkına silah çekenlere en güven cevap bu eserdir.

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek.

