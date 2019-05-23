İlk 4 yaşa dikkat! İşte çocuklarda işitme kaybının sinyalleri

Güzel haber ise günümüzde oldukça başarılı sonuçlar alınan tedaviler sayesinde çocuğun işitme ve konuşabilme yetisini kazanabilmesi. Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım Korkut tedaviden etkin sonuç alınabilmesinde ise erken tanının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ancak belirtiler bazen gözden kaçabiliyor, özellikle de tek kulakta işitme kaybı olan tablolarda. Bu nedenle ebeveynler işitme kaybı belirtilerini bilmeli ve bunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden hekime başvurmalılar” diyor.
TEDAVİDE İLK 4 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ
Ülkemizde her yeni doğan bebeğe hastaneden taburcu edilmeden önce işitme taraması uygulanıyor. İşitme taramalarının amacı, işitme engelli doğan bebekleri kısa sürede belirlemek, işitme engelli tanısı alanlara 6 aylık olmadan gerekli müdahalede bulunmak. Ancak orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi, orta kulak iltihabı ve travmalar gibi etkenler nedeniyle bazı çocuklarda işitme kaybı sonradan da gelişebiliyor. Dolayısıyla ebeveynlerin işitme kaybı belirtilerine karşı dikkatli olmaları son derece önemli. Çünkü dile ait öğelerin kazanılmasında ilk 4 yaş çok kritik bir süreci oluşturuyor.
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım Korkut bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: “İşitme merkezi ilk yaşlarda sesle uyarılmazsa, köreliyor. İşitme kaybı saptanamamış çocuklarda bu dönem tedavisiz geçirildiği takdirde, sonradan yapılan tedaviler maalesef 4 yaş öncesi kadar etkili olmuyor. Ayrıca, ileri derecedeki işitme kayıplarında koklear implanttan başka çözümü olmayan durumlarda, çocuklar belli bir yaşa kadar bu cihazdan faydalanamazlarsa sağır/dilsiz kategorisine girecekken, bu cihazı kullanan çocuklar ise akranlarıyla aynı sınıfta eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına devam edebiliyor. Bu nedenle sorun ne kadar erken dönemde tanımlanır ve çocuk gereken tedavi ile rehabilitasyon programlarına dahil edilirse, bu olumsuz etkiler en aza indirgenebiliyor.”
DİKKAT! ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLERDEN BİRİ BİLE VARSA...
İşitme kaybını ifade edemeyecek yaştaki çocuklarda bazı belirtilere dikkat etmek erken tanı için çok önemli. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım Korkut, aşağıda yer alan 6 belirtiden biri bile varsa mutlaka hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor.
ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ NEDENLERİ
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