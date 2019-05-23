İlk 4 yaşa dikkat! İşte çocuklarda işitme kaybının sinyalleri

Güzel haber ise günümüzde oldukça başarılı sonuçlar alınan tedaviler sayesinde çocuğun işitme ve konuşabilme yetisini kazanabilmesi. Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım Korkut tedaviden etkin sonuç alınabilmesinde ise erken tanının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ancak belirtiler bazen gözden kaçabiliyor, özellikle de tek kulakta işitme kaybı olan tablolarda. Bu nedenle ebeveynler işitme kaybı belirtilerini bilmeli ve bunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden hekime başvurmalılar” diyor.

TEDAVİDE İLK 4 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

Ülkemizde her yeni doğan bebeğe hastaneden taburcu edilmeden önce işitme taraması uygulanıyor. İşitme taramalarının amacı, işitme engelli doğan bebekleri kısa sürede belirlemek, işitme engelli tanısı alanlara 6 aylık olmadan gerekli müdahalede bulunmak. Ancak orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi, orta kulak iltihabı ve travmalar gibi etkenler nedeniyle bazı çocuklarda işitme kaybı sonradan da gelişebiliyor. Dolayısıyla ebeveynlerin işitme kaybı belirtilerine karşı dikkatli olmaları son derece önemli. Çünkü dile ait öğelerin kazanılmasında ilk 4 yaş çok kritik bir süreci oluşturuyor.