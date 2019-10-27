İlk adım heyecanını 35 yıl sonra yaşadı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de doğuştan engelli Buket Durmuş, geçirdiği operasyonun ardından kavuştuğu protez bacakları sayesinde, 35 yıl sonra ilk adımlarını atabilmenin mutluluğunu yaşadı. Kaval kemikleri ve parmak eksikliğiyle dünyaya gelmesi nedeniyle, ayaklarını yerde sürüyerek yürüyebilen ancak adım atamayan Durmuş, çok zorluk çektiği ve mesafe katedemediği için ameliyat olmaya karar verdi. Hayatının her döneminde azimli olan ve eğitim hayatında birçok başarıya imza atarak İngilizce öğretmenliği hayaline de kavuşan Durmuş, kararının ardından yaklaşık 3 ay önce Adana'da özel bir hastanede ameliyat edildi. Durmuş, diz altının bir bölümünden kesilen bacaklarına protez takılmasıyla 35 yıl sonra adım atabilme hayaline kavuştu. Bir yandan yıllarca hayalini kurduğu ilk adım heyecanını yaşayan Durmuş, bir yandan da Mersin'deki fizik tedavisini tamamlayıp görev yaptığı Kayseri Develi İMKB Fen Lisesi'ndeki öğrencileriyle bir araya gelmeyi hedefliyor. Durmuş, tedavi sürecinin ardından diğer engelli bireylerin de hayata tutunmaları için gerçekleştirilecek projelerde yer almayı da amaçlıyor.

- "Cesur bir karar verdim" Buket Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan gelen rahatsızlığından dolayı, 35 yıl boyunca ayaklarını yerde sürükleyerek yürümek durumunda kaldığını söyledi. Bu zorluğu yenmek için ameliyat olmaya karar verdiğini dile getiren Durmuş, şöyle konuştu: "Bu ampütasyonu yapıp yapmama konusunda bir karar vermem gerekiyordu. Tam olmayan uzuvlarınız var. Tam olmadığı için yaşantınız da tam değil. Çok düşündüm ve cesur bir karar verdim. Daha sonra bu iki ayak diz altından olmak üzere kesildi ve protezler takıldı. Öğretmenlik yapıyorum ve sosyal hayatımda çok aktif olduğumdan, benim için en uygun protezler seçildi. Şimdi onlara alışmaya çalışıyorum." diye konuştu. - "Ayağınızın yere basması güzel bir duygu" Egzersiz yaparak protezlere alışmaya çalıştığını dile getiren Durmuş, yürümenin keyfini çıkardığını ve bunun çok güzel bir his olduğunu anlattı. Durmuş, rahatsızlığından dolayı hiçbir zaman hayata küsmediğini aktararak, şöyle devam etti: "Protezler takıldığında bir şampiyon gibi yürüdüm. Güzel tepkiler aldım. Çok ayrı bir histi. Ayağınızın yere basması gerçek anlamda çok güzel bir duygu ve emin olun ki bunun kıymetini bilmeyen insanlar var. İnsanlar gücü yetiyorken, sağlıklıyken ya da birilerinin hayatına dokunabiliyorken mutlaka bir şey yapmalı. Bazen bir gülümsemeyle bir insanın hayatını değiştirebiliyorsunuz. Protezleri taktığımda herkes gözyaşına boğuldu ama ben gözyaşından çok, gülümseyerek dışarıya vurdum. Protezlerden sonra kimse beni durduramadı. Dışarıya kendimi nasıl attığımı hatırlamıyorum. Sokağın ortasında yürümüşüm, o kadar heyecanlıydım. Tarif edilemeyecek bir his. Bu mutluluk ve adrenalin çok güzeldi. O anı asla unutamayacağım."