İlk adımını 10 yaşında attı

Kaymakam Girgin'in girişimleriyle ilkokul 4. sınıf öğrencisi Eraslan'a ayakta dik tutma ve yürüme bisikleti hediye edildi. Daha önce başkasının desteği olmadan ayakta duramayan Eraslan, bu aparat sayesinde evinde ilk kez kendi başına adım atabilmenin mutluğunu yaşadı.

Haftanın dört günü evde, bir gün de okulda eğitim alan Eraslan'ın öğretmeni Zehra Çaylak, öğrencisinin yürüyememesi ve yaşadığı zorluklardan etkilenerek yardımcı olunabilmesi amacıyla durumu Kaymakam Murat Girgin'e anlattı.

KIRŞEHİR (AA) - ALİ GÜNEŞ - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve serebral palsi (beyin hasarı) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 10 yaşındaki Yılmaz Eraslan, kaymakamlığın hediye ettiği ayakta dik tutma ve yürüme bisikleti sayesinde yardım almadan ilk adımlarını attı.

Anne Ceyda Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan yürüyemediğini ve bugüne kadar tedavisi için çok uğraştıklarını anlattı.

Bu durumuna rağmen oğlunun eğitimde çok istekli olduğunu vurgulayan Ceyda Eraslan, "Bu bisiklet sayesinde oğlumun attığı ilk adımları görmek bir anne için çok büyük bir mutluluk. Kaymakamımızın da desteğiyle inşallah daha da iyi duruma geleceğine inanıyorum. Bu bisiklet sayesinde ve Yılmaz'ın azmi ile zamanla kendi kendine hareket etmesi gelişecek ve bastonla tek başına yürümeye başlayacak." dedi.

Tarifsiz bir mutluluk içinde olduğunu dile getiren Eraslan, devletin şefkat elini uzattıkları için öğretmenine ve Kaymakam Girgin'e teşekkür etti.

Öğretmen Zehra Çaylak da üç yıldır derslerine girdiği Yılmaz'ın çok azimli olduğunu dile getirerek geçen yıl akülü araba ile evden dışarı çıktığını anlattı.

Çaylak "Yılmaz'ın durumunu yakından takip ediyorum. Kaymakamımıza Yılmaz'ın durumundan bahsedip bu bisikleti talep ettik. Kaymakamımız da talebimizi karşıladı. Artık okula rahatça gelebilecek ve arkadaşlarıyla oyunlar oynayabilecek. Bisiklet ile okula geldiğinde çok mutlu oldu. Arkadaşları başına toplandı. Artık özgür ve en büyük isteği olan arkadaşlarıyla top oynama hevesini yaşayabilecek." diye konuştu.

