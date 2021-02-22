İlk bir yıl uyum çok önemli! Çift terapisiyle ilişkinizi kurtarabilirsiniz

Mükemmelliği istemek, bir ilişkide sağlıksız bir beklentidir. Bununla birlikte, bir ilişki sağlıklı olmalı, karşılıklı iletişimi, saygıyı, güvenebilmeyi, uzlaşmayı ve yakınlığı içermelidir. Çift danışmanlığının amacı, çiftleri ilişkilerinde nasıl etkileşim kuracaklarını geliştirmeleri için yönlendirmektir. Diyelim ki siz ve eşiniz sorunlar yaşıyorsunuz öyle ki, ne zaman aynı fikirde değilseniz, büyük bir tartışmaya giriyorsunuz ve kesinlikle hiçbir şeyi çözemiyorsunuz. Aslında, ilişkideki sürekli stres nedeniyle ikiniz birbirinizden uzaklaşıyorsunuz. Eşinizden ayrılma noktasına geldiğinizi düşünme noktasına gelmeden önce çift terapisi size yardımcı olabilir. ÇİFT TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Çift terapisi, evlilik ile başlayan süreçte kadın ve erkeğin bu evlilikle birlikte zamanla gelişen sorunların çözümü için bir araya gelerek bir tedavi sürecine başvurmaları ile başlar. Çiftlerin terapiye alınabilmesi için; her iki tarafın da kendi süreçlerini bilmeleri ve bu noktada birlikte hareket edebilmeyi kabul etmeleri gerekir. KİMLER ÇİFT TERAPİSİNE KATILMALIDIR? Evli olan bütün çiftlerin çift terapisine ihtiyacı vardır. Çünkü iki insan evlendikleri zaman, evlilik ile ilgili süreçlerde neler yaşayacaklarını tam anlamı ile kestiremediklerinde, ne kadar hazırlar, beklentileri nedir ve bu süreçte birbirlerini anlayabilme ve bunu ileriye taşıyabilme konusunda ciddi olarak bir paylaşımın gerektiğini söyleyebiliriz.

Çift terapisine asıl ihtiyaç noktası çiftlerden birinin ben bu ilişkiyi yürütemiyorum ya da bir sorun yaşıyorum dediği zaman başlar. Bu genelde çözüm noktasında karşıdaki kişiye yani eşine kendini anlatamadığında profesyonel bir destek ihtiyacı duyulduğu andan itibaren de bir terapiye gitmeleri gerekiyor. Evlilik içerisinde özellikle çiftlerin her ikisinin de evliliğe hazırlanmaları, evlilikten beklentileri açık ve net konuşulmalı ki bu süreç içerisinde ileride yaşayabilecekleri sorunlar adına çok az ihtiyaç duysunlar diyebiliriz. KAÇ SEANS YAPILIR? Çift terapisine her iki çiftin katılımı ile beraber başladıktan sonra kısa terapi dediğimiz 8 ile 10 seanslık görüşmeler ile ya da uzun bir süreçte 8 ila 17 seans arasında değişebiliyor. Bu daha çok çiftin birlikte katılımının akabinde sorunlarının içeriği de çok önemlidir. Buna göre de ilk görüşmede seans sayısı belirlenir ki çözüm odaklı ya da direkt soruna odaklı bir terapi mi olacak karar verilir. Bu nedenle ilk görüşme önemlidir. Görüşme sıklığı ilk açamalarda haftada bir iken bu belli bir aşamada uygulamalar ile, belli bir takım ödevler ile çiftlerin uygulamaları gereken süreçleri kapsayacağı için aralar açılarak 15 günde ya da ayda bir olmak üzere aşağı yukarı altı ay gibi bir zamanı kapsıyor diyebiliriz.

ÇİFT TERAPİSİYLE HANGİ SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR? Çift terapisi ile karşılıklı olarak iletişim problemleri çözülebilir. Yaşam kalitesini en iyi seviyeye çıkarma konusunda çiftlerin birlikte hareket edebilme süreçleri çözülebilir. Mutlu bir evlilik, birliktelik süreci nasıl olabilir, bunların çözümüne yönelik çalışıldığında sorun kalkabilir. Zayıf iletişim, genellikle çiftlerin danışmanlığa ulaşmalarının birincil nedenidir. Zamanla, çiftler sağlıksız iletişim tarzları geliştirebilir ve bu da bağlantı kurmada, samimi hissetmede ve özgürce konuşmada zorluklarla sonuçlanabilir. Çift danışmanlığı, düşünceleri, duyguları ve ihtiyaçları etkili bir şekilde iletme becerilerini sağlamak için ön yargılı olmayan bir gözlemcinin geri bildirimi ile her iki tarafın da yargılamadan açıkça konuşmasına izin veren güvenli bir alanda yapılır. Tabii ki bazı sorunların çözülmesi için de belli bir zamana ve katılıma ihtiyaç vardır. Mesela evlilikte cinsellikle ilgili çiftlerden birinin yaşadığı fizyolojik bir problem varsa bu seanslarda çok fazla çözülemiyor diyebiliriz. İyi bir cinsel terapiyle çözüme kavuşabilecekse bunu da kişinin kabul etmesi gerekiyor.

İlişkilerde cinsel sorunlar yaygındır ve çift danışmanlığı, çiftin cinsellik hakkında daha iyi bilgi edinmesine ve birbirlerini kabul edici ve yargılayıcı olmayan bir şekilde dinlemeyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Seks, sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçasıdır. Bir ilişkinin iyileştirici bir bileşeni olabilir, ancak aynı zamanda endişe, öfke ve utanç tetikleyicisi de olabilir. Cinsel sorunlara nazik ve bütünleştirici bir yaklaşımla, terapist sizi rahatlatmaya yardımcı olacak ve seks hakkında konuşmanız için size rehberlik edecektir. Bunun dışında çözüm noktasında getirilen sorunun içeriği de çok önemli. Sorunun çiftler arasında ne kadar önem arz ettiği, karşılıklı olarak çözüm konusunda her ikisinin de katılımıyla çözülüyor diyebiliriz. ÇİFTLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? Çiftler arasında iletişim sağlıklı olabilmesi için karşılıklı dinleme sürecinin olması gerekir. Seanslarda en sık karşılaştığımız çiftlerin aynı anda konuşmaları, tartışmaları ve bu konular devam ederken birbirlerini dinlememeleridir. İlk etapta iletişimde sağlıklı konuşma, kendini ifade edebilme, karşındakine bunu anlatabilme ve aynı zamanda dinleme ele alınıyor.