İlk buluşmayı mahveden 3 hata! En çekici insanı bile anında bitiriyor

İlk buluşmadan önce giyilen kıyafetleri ve gidilen mekanı seçmek oldukça heyecan verici olabiliyor. O anlarda yaşanan ufak detaylar tüm ilişkinin seyrini değiştirebiliyor. İlk buluşmada nasıl giyindiğimiz kadar beden dilimiz ve konuşmamız da önem taşıyor. Uzmanlar ilk buluşmalarda yapılan 3 hatayı açıkladı.

İLK BULUŞMADA YAPILMAMASI GEREKENLER

1- KOLLARINIZI BAĞLAMAYIN

Kollarınızı kavuşturmak sizi kapalı veya savunmacı gösterebilir. "Yeni bir ilişki içindeyken veya biriyle yeni çıkmaya başladıysanız, beden dilinizi olabildiğince olumlu tutmanız önemlidir."

2- KANEPEDE YAYILMAYIN

Özellikle bir randevuda rahat görünmek iyi olsa da, tüm kanepeye yayılmak 'çok erken' olabilir. Uzman "Evet, minderlere uzanmak oturmanın en rahat yollarından biri ama diğer insanların alanına saygılı olmalısın," dedi.

Hemen yanınızda uzanırken kendilerini rahat hissetmeyebilirler ve kendi hızlarında rahatlamak isteyebilirler. Kendini koltuğa atmadan önce rahat bir yer seçmelerine izin ver.

3- KOLTUĞUN KENARINA TÜNEMEYİN

Kanepeye yayılmak yasak olsa da, gergin veya gergin görünmek için koltuğun çok ucunda oturmamak da önemlidir. "Yani, koltuğunuzun kenarına tünemek en kibar seçenek gibi görünse de (özellikle onların evindeyseniz), bu tür bir vücut dili, hızlı bir kaçış yapmak istiyor ya da konuşmak istemiyormuşsunuz gibi görünmenizi sağlıyor. uzun süre kalıyor' dedi.



