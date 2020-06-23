İlk cinsel deneyimde vajinaya giriş nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmeli?

Özellikle de yeni evlenecek çiftlerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi ilk cinsel deneyimdir. Daha önce böyle bir birliktelik kurmayan pek çok çift, partnerine nasıl yaklaşacağı konusunda ve ilişkinin nasıl olması gerektiği hususunda endişe duyabilir. Peki ilk ilişki nasıl olmalıdır? Ilişki esnasında hangi noktalara dikkat etmek gereklidir?

İlk Cinsel Deneyim Nasıl Olmalı?

Vajinaya ilk giriş nasıl olmalı sorusu ile karşı karşıya olan çiftlerin öncelikle sakin olmaları ve aceleci davranmamaları gereklidir. Özellikle erkekler için vajinaya ilk giriş, biraz stresli hal alabilir. Çünkü erkek, ilişki esnasında tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu hissedecektir. Ancak yaşanılan bu durum doğal bir süreçtir. Yani yapılması gereken bir iş gibi algılanmamalı ve keyif alınabilecek bir hale dönüştürülmelidir.

Cinsel birlikteliğe hazırlık çok önemlidir. Çiftler, kendilerini henüz cinsel ilişki için hazır hissetmiyorlarsa zorlamaya gerek yoktur. Zaten bu ilişkinin ilk gece gerçekleşmesi de şart değildir. Stres, baş ağrısı ve düğün yorgunluğu gibi çeşitli nedenler çiftlerin keyfini kaçırabilir. Ayrıca çiftlerden sadece kadın veya erkek ilişkiye girmek istemeyebilir. Bu durumda karşı taraf anlayışlı olmalı ve eşini motive etmeye çalışmalıdır.