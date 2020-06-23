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İlk cinsel deneyimde vajinaya giriş nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmeli?

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle de yeni evlenecek çiftlerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi ilk cinsel deneyimdir. Daha önce böyle bir birliktelik kurmayan pek çok çift, partnerine nasıl yaklaşacağı konusunda ve ilişkinin nasıl olması gerektiği hususunda endişe duyabilir.

İlk cinsel deneyimde vajinaya giriş nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmeli?

Özellikle de yeni evlenecek çiftlerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi ilk cinsel deneyimdir. Daha önce böyle bir birliktelik kurmayan pek çok çift, partnerine nasıl yaklaşacağı konusunda ve ilişkinin nasıl olması gerektiği hususunda endişe duyabilir. Peki ilk ilişki nasıl olmalıdır? Ilişki esnasında hangi noktalara dikkat etmek gereklidir?

İlk Cinsel Deneyim Nasıl Olmalı?

Vajinaya ilk giriş nasıl olmalı sorusu ile karşı karşıya olan çiftlerin öncelikle sakin olmaları ve aceleci davranmamaları gereklidir. Özellikle erkekler için vajinaya ilk giriş, biraz stresli hal alabilir. Çünkü erkek, ilişki esnasında tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu hissedecektir. Ancak yaşanılan bu durum doğal bir süreçtir. Yani yapılması gereken bir iş gibi algılanmamalı ve keyif alınabilecek bir hale dönüştürülmelidir.

Cinsel birlikteliğe hazırlık çok önemlidir. Çiftler, kendilerini henüz cinsel ilişki için hazır hissetmiyorlarsa zorlamaya gerek yoktur. Zaten bu ilişkinin ilk gece gerçekleşmesi de şart değildir. Stres, baş ağrısı ve düğün yorgunluğu gibi çeşitli nedenler çiftlerin keyfini kaçırabilir. Ayrıca çiftlerden sadece kadın veya erkek ilişkiye girmek istemeyebilir. Bu durumda karşı taraf anlayışlı olmalı ve eşini motive etmeye çalışmalıdır.

Öte yandan dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Kadınlar için vajinaya ilk giriş, bekareti kaybetme anı olarak algılanmamalıdır. Çünkü bu ilk ilişki, çiftlerin gelecekteki cinsel hayatlarının temelini oluşturur. Dolayısıyla rahat, huzurlu ve keyif verici bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır.
  • İlk cinsel deneyimin kilit noktası ön sevişmedir. Erkek ön sevişmeyi ne kadar uzun tutarsa, cinsel birliktelik o denli kolay ve rahat şekilde gerçekleşecektir. Özellikle kadınların ön sevişme konusunda kontrolü mutlaka ele almaları gereklidir.
  • Ayrıca çiftler hazzın sağlanabilmesi için birbirlerinin erojen bölgelerini iyi bilmelidirler. Örneğin; dudak, boyun ve kulak memesi hem erkeklerin hem de kadınların zevk aldığı erojen bölgelerden birkaçıdır.
  • Sarılma, öpüşme ve güzel sözcükler gibi cinsel dürtüyü artıracak tüm detaylar denenmelidir.
  • Vajinal salgılar yeterli değilse, ilişkinin daha kolay gerçekleşebilmesi için kayganlaştırıcı ürünlerden faydalanılabilir.
  • Yatak odası tütsüler, romantik müzikler ve loş ışıklar eşliğinde daha rahat bir atmosfer haline getirilebilir. Çünkü ortam ne kadar uygun hale getirilirse, çiftlerin havaya girmesi de o denli kolay olacaktır.
  • Ayrıca bitkisel özlerle zenginleştirilen masaj yağlarının rahatlatıcı etkisinden de faydalanılabilir.

İlk Cinsel İlişkide Kanama Olur mu?

İlk defa cinsel ilişkiye girecek kadınların öğrenmek istedikleri bir diğer konu da kanamanın olup olmayacağıdır. Öncelikle her kadında kanama olmadığı bilinmelidir. Çünkü kanama olması, vajina girişinde bulunan ve vajinal açıklığı tamamen veya kısmen kapatan kızlık zarına bağlıdır. Tıpta "hymen" ismiyle de bilinen ve vajina çevresini çeşitli mikroplardan koruyan kızlık zarı, tüm kadınlarda farklı yapıdadır. Kimi kadınlar esnek, kimi kadınlar yarımay veya bölmeli tip kızlık zarına sahip olabilir.

Örneğin:

  • Esnek kızlık zarına sahip olan kadınların pek çoğunda kanama gerçekleşmez.
  • Ayrıca binde bir rastlansa da bazı kadınlarda doğuştan kızlık zarı bulunmayabilir. Bu durumda da tıpkı esnek kızlık zarında olduğu gibi kanama görülmeyebilir.
  • Vajinada kayganlık fazlaysa kızlık zarı yapısını koruyabilir ve buna bağlı olarak kanama gerçekleşmeyebilir.

Tüm bu olasılıklara bakılırsa, ilk ilişki esnasında kanama beklenmesi oldukça doğaldır. Ancak kanama olmaması durumunda direkt bekaret olgusu akla getirilmemeli ve kanamanın kızlık zarının yapısına bağlı gerçekleşmemiş olabileceği düşünülmelidir.

Kanama, kızlık zarı üzerindeki damarların çokluğuna veya azlığına bağlı olarak yoğun veya hafif geçebilir. Genellikle en fazla yarım saat sürer. Ancak zarda geniş bir yırtık meydana gelmişse, daha uzun süreli bir kanama görülebilir.

İlk Cinsel İlişkide Ağrı Olur mu?

Vajinaya ilk girişte hissedilenler, çiftlerin cinsel birliktelik tarzına bağlıdır. Yani çiftler, ilişki süresini kısa tutup, sadece orgazm olmaya odaklanırsa ilk girişte acı ve ağrı hissi duyulabilir. Her zorlayıcı hareket, kadının ağrı duymasına sebebiyet verebilir. Ancak ön sevişme süresi uzun tutulursa, erojen bölgelere yoğunlaşılırsa ve ortam ilişki için elverişli hale getirilirse vajinal kayganlık artacağı için ağrı hissi azalır.

İlk ilişki, kadının korkularını yenmek ve cinsel hayat hakkında olumlu düşünceler geliştirmek için önemli bir deneyimdir. Dolayısıyla birleşme anı, olabildiğince ağrısız ve zevk verici bir şekilde geçirilmeye çalışılmalıdır.

İlk Gece Prezervatif Kullanılmalı mı?

Doğum kontrol yöntemi olarak bilinen prezervatifin en önemli avantajlarından birisi hijyenik bir ilişki sunmasıdır. Bulaşıcı hastalıklardan ve çeşitli enfeksiyon risklerinden korunmak, güvenilir bir ilişki gerçekleştirmek için mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. İlk ilişki esnasında yapılan birtakım zorlamalar, prezervatifin yırtılmasına neden olabilir. Ancak kayganlık artırılarak bu yırtılma sorununun önüne geçilebilir.

İlk İlişki Sonrası Ne Yapılmalı?

Orgazma ulaşan çiftler arasında genellikle erkekler çok kısa sürede gerçek hayata döner. Ancak ilk ilişki sonrasında bile erkek, partneriyle ilgilenmeli ve onun cinsel duygularının henüz yatışmamış olduğunu unutmamalıdır.

Örneğin; partnerine birtakım sevgi sözcükleri söyleyerek veya vücuduna minik öpücükler kondurarak onu mutlu edebilir.

Öte yandan ilk ilişkiden sonra:

  • Prezervatif kullanılsa bile cinsel bölgelerin temizliği sağlanmalıdır. Ancak cinsel uyarılmadan hemen sonra vulvanın şişerek enfeksiyonlara açık hale gelmemesi için sıcak küvet içerisine girilmemesi gereklidir.
  • Ayrıca sabun kullanmak tahrişe veya kuruluğa sebebiyet verebilir. O nedenle duş alıncaya kadar ılık su ile temizlik yapılması yeterli olacaktır.

İlişkiye başlamadan önce eğer hemen bebek düşünülmüyorsa, mutlaka korunma yöntemlerinden birisi seçilmelidir. Cinsel sağlık durumuna en uygun korunma yöntemini tercih etmek için mutlaka alanında uzman bir jinekoloğa başvurulmalıdır.

İlk Gece Hamile Kalmamak için Ne Yapılmalı?

İlk geceden hamile kalmamak için yapılması gereken tek alternatif korunmaktır. Korunma sağlanmadığı takdirde ilk geceden de rahatlıkla hamile kalınabilir. Çünkü bu ilk birlikteliğin, gelecekte olacak ilişkilerden hiçbir farkı yoktur.

Kadının yumurtaları ile erkeğin spermleri döllenmek için hazır halde beklemektedir. Hatta ilk ilişki, yumurtlama dönemlerine yakın bir zamanda gerçekleştirilmişse ve uygun bir korunma yöntemi kullanılmamışsa kadının hamile kalma olasılığı daha yüksek hale gelir.

İlk gece, gebelikten korunmak için:

  • Kullanılabilecek en pratik yöntem prezervatiftir.
  • Prezervatif, yırtılma ve vajina içinde çıkma gibi az rastlanılan olumsuz durumlar olmadığı takdirde %90-%95 civarında koruma sağlar.
  • Doğum kontrol hapı adı verilen preparat ilaçlar da korunma yöntemi olarak tercih edilebilir. Ancak hormon ihtiva eden bu tür ilaçların koruma oranı yüksek olmakla birlikte birtakım yan etkileri de görülebilir.
  • Doğum kontrol ilaçlarının etki etmesi için hapa mutlaka evlenmeden bir iki ay önce başlanması gereklidir. Aksi takdirde tam koruma sağlamayacağı için birkaç ilişki sonrası gebelik gerçekleşebilir.

Gebelikten korunmak için aynı zamanda:

  • Vajinal krem,
  • 3 aylık iğneler,
  • Vajinal halka,
  • Cilt altı implantları,
  • Sperm öldürücü krem ve
  • Spiral gibi farklı yöntemler de mevcuttur.

Bu korunma tekniklerinden implantlar ve spiraller, daha çok gelecekteki istenmeyen gebelikler için idealdir. Ayrıca, spermin dışarıya boşaltılması olarak tanımlanan geri çekilme tekniğinin bir korunma yöntemi olmadığı bilinmelidir.

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