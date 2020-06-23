İlk cinsel deneyimde vajinaya giriş nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmeli?

Özellikle de yeni evlenecek çiftlerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi ilk cinsel deneyimdir. Daha önce böyle bir birliktelik kurmayan pek çok çift, partnerine nasıl yaklaşacağı konusunda ve ilişkinin nasıl olması gerektiği hususunda endişe duyabilir. Peki ilk ilişki nasıl olmalıdır? Ilişki esnasında hangi noktalara dikkat etmek gereklidir?
Vajinaya ilk giriş nasıl olmalı sorusu ile karşı karşıya olan çiftlerin öncelikle sakin olmaları ve aceleci davranmamaları gereklidir. Özellikle erkekler için vajinaya ilk giriş, biraz stresli hal alabilir. Çünkü erkek, ilişki esnasında tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu hissedecektir. Ancak yaşanılan bu durum doğal bir süreçtir. Yani yapılması gereken bir iş gibi algılanmamalı ve keyif alınabilecek bir hale dönüştürülmelidir.
Cinsel birlikteliğe hazırlık çok önemlidir. Çiftler, kendilerini henüz cinsel ilişki için hazır hissetmiyorlarsa zorlamaya gerek yoktur. Zaten bu ilişkinin ilk gece gerçekleşmesi de şart değildir. Stres, baş ağrısı ve düğün yorgunluğu gibi çeşitli nedenler çiftlerin keyfini kaçırabilir. Ayrıca çiftlerden sadece kadın veya erkek ilişkiye girmek istemeyebilir. Bu durumda karşı taraf anlayışlı olmalı ve eşini motive etmeye çalışmalıdır.
Öte yandan dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:
İlk defa cinsel ilişkiye girecek kadınların öğrenmek istedikleri bir diğer konu da kanamanın olup olmayacağıdır. Öncelikle her kadında kanama olmadığı bilinmelidir. Çünkü kanama olması, vajina girişinde bulunan ve vajinal açıklığı tamamen veya kısmen kapatan kızlık zarına bağlıdır. Tıpta "hymen" ismiyle de bilinen ve vajina çevresini çeşitli mikroplardan koruyan kızlık zarı, tüm kadınlarda farklı yapıdadır. Kimi kadınlar esnek, kimi kadınlar yarımay veya bölmeli tip kızlık zarına sahip olabilir.
Örneğin:
Tüm bu olasılıklara bakılırsa, ilk ilişki esnasında kanama beklenmesi oldukça doğaldır. Ancak kanama olmaması durumunda direkt bekaret olgusu akla getirilmemeli ve kanamanın kızlık zarının yapısına bağlı gerçekleşmemiş olabileceği düşünülmelidir.
Kanama, kızlık zarı üzerindeki damarların çokluğuna veya azlığına bağlı olarak yoğun veya hafif geçebilir. Genellikle en fazla yarım saat sürer. Ancak zarda geniş bir yırtık meydana gelmişse, daha uzun süreli bir kanama görülebilir.
Vajinaya ilk girişte hissedilenler, çiftlerin cinsel birliktelik tarzına bağlıdır. Yani çiftler, ilişki süresini kısa tutup, sadece orgazm olmaya odaklanırsa ilk girişte acı ve ağrı hissi duyulabilir. Her zorlayıcı hareket, kadının ağrı duymasına sebebiyet verebilir. Ancak ön sevişme süresi uzun tutulursa, erojen bölgelere yoğunlaşılırsa ve ortam ilişki için elverişli hale getirilirse vajinal kayganlık artacağı için ağrı hissi azalır.
İlk ilişki, kadının korkularını yenmek ve cinsel hayat hakkında olumlu düşünceler geliştirmek için önemli bir deneyimdir. Dolayısıyla birleşme anı, olabildiğince ağrısız ve zevk verici bir şekilde geçirilmeye çalışılmalıdır.
Doğum kontrol yöntemi olarak bilinen prezervatifin en önemli avantajlarından birisi hijyenik bir ilişki sunmasıdır. Bulaşıcı hastalıklardan ve çeşitli enfeksiyon risklerinden korunmak, güvenilir bir ilişki gerçekleştirmek için mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. İlk ilişki esnasında yapılan birtakım zorlamalar, prezervatifin yırtılmasına neden olabilir. Ancak kayganlık artırılarak bu yırtılma sorununun önüne geçilebilir.
Orgazma ulaşan çiftler arasında genellikle erkekler çok kısa sürede gerçek hayata döner. Ancak ilk ilişki sonrasında bile erkek, partneriyle ilgilenmeli ve onun cinsel duygularının henüz yatışmamış olduğunu unutmamalıdır.
Örneğin; partnerine birtakım sevgi sözcükleri söyleyerek veya vücuduna minik öpücükler kondurarak onu mutlu edebilir.
Öte yandan ilk ilişkiden sonra:
İlişkiye başlamadan önce eğer hemen bebek düşünülmüyorsa, mutlaka korunma yöntemlerinden birisi seçilmelidir. Cinsel sağlık durumuna en uygun korunma yöntemini tercih etmek için mutlaka alanında uzman bir jinekoloğa başvurulmalıdır.
İlk geceden hamile kalmamak için yapılması gereken tek alternatif korunmaktır. Korunma sağlanmadığı takdirde ilk geceden de rahatlıkla hamile kalınabilir. Çünkü bu ilk birlikteliğin, gelecekte olacak ilişkilerden hiçbir farkı yoktur.
Kadının yumurtaları ile erkeğin spermleri döllenmek için hazır halde beklemektedir. Hatta ilk ilişki, yumurtlama dönemlerine yakın bir zamanda gerçekleştirilmişse ve uygun bir korunma yöntemi kullanılmamışsa kadının hamile kalma olasılığı daha yüksek hale gelir.
İlk gece, gebelikten korunmak için:
Gebelikten korunmak için aynı zamanda:
Bu korunma tekniklerinden implantlar ve spiraller, daha çok gelecekteki istenmeyen gebelikler için idealdir. Ayrıca, spermin dışarıya boşaltılması olarak tanımlanan geri çekilme tekniğinin bir korunma yöntemi olmadığı bilinmelidir.
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