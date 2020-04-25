İlk defa OLED bir ekranda delikli kamera bulunuyor

Nova 7 5G, 6.57 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Ekran piksel yoğunluğu 403PPI. Ekran gövde oranı 20:9 ve 60Hz ekran yenileme hızına sahip.

Telefon gücünü 8 çekirdekli Huawei Kirin 985 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinde ana işlemci olarak Single-core 2.58 GHz Cortex-A76 tercih ediliyor. Birinci yardımcı işlemci Triple-core 2.40 GHz Cortex-A76 ve grafik işlemcisi Mali-G77 GPU. 7nm fabrikasyon süreci sonucunda üretilen bu yonga setine ek olarak telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca telefonda 256GB depolama alanı seçeneği bulunuyor.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu mevcut. f/1.8 diyafram aralığına sahip 64 MP’lik ana kameraya, f/2.4 diyafram aralığına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip 8MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Aşağıda gördüğünüz gibi telefonla 10X optik zoom yapma şansınız bulunuyor.Telefonda 40W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4000mAh kapasiteli bir batarya mevcut.

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