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İlk etapta çok sayıda telefon satmış!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Honor serisinin en küçük üyesi Honor 30 2999CNY’den (yaklaşık 425 dolar) satışa sunuldu. Şirketten gelen açıklamaya göre 30, 30 Pro ve 30 Pro + kısa süre içinde 300 milyon CNY’lik (yaklaşık 42 milyon dolar)  satış yaptı. Basit bir hesaplama ile toplamda 50.000 ile 100.000 arası telefon satılmış oldu.

İlk etapta çok sayıda telefon satmış!

Dünyanın coronavirüs nedeniyle tüketim hacmini düşürmesi akıllı telefon piyasasını bir hayli etkiledi. İlk etapta akıllı telefon tanıtım tarihleri ileri bir tarihe ertelendi, daha sonra çevrimiçi platformda yapıldı. İnsanlar virüsün yıkıcı etkisinden daha az etkilenmek için evlerinde kaldılar.

KORONAVİRÜS AKILLI TELEFON SATIŞLARINI DÜŞÜRDÜ

Bu nedenle temel tüketim malzemelerine yöneldiler. İnsanların telefon, araba v.b. lüks tüketim mallarından uzaklaşması ve ekmek, un, tuvalet kağıdı gibi temel tüketim mallarına yönelmeleri akıllı telefon satışlarını da düşürdü. Apple geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %70 daha az satış yaptı.

Çin’de üretici fabrikaların durdurulması krizi pik noktaya çıkardı. Yakın zamanda üretim tekrar başladı. Virüsün yıkıcı etkisi azalmaya başladı ve başta Apple olmak üzere bir çok akıllı telefon üreticisinin satış rakamlarında artış yaşandı. Ancak Honor 30 serisinin satış rakamları bu gidişatın değiştiğini gösteriyor.

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Honor Honor 30 Honor 30 Pro akıllı telefon koronavirüs

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