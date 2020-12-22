HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İlk insanlar kış uykusuna yatmış olabilir

İlk insanlar kış uykusuna yatmış olabilir

22.12.2020 06:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İlk insanlar kış uykusuna yatmış olabilir

Dünyanın en önemli fosil alanlarından birinde yapılan kazılar, ilk insanların kış uykusuna yatmış olabileceğini ortaya koydu.

Dünyanın en önemli fosil alanlarından birinde yapılan kazılar, ilk insanların kış uykusuna yatmış olabileceğini ortaya koydu.

İspanya'nın kuzeyinde yer alan Burgos şehrindeki Sima de los Huesos adını taşıyan mağarada araştırma yapan ekiplerin bulduğu kemikler, atalarımızın yüz binlerce yıl önceki soğuk kışlarla mücadele etmek için kış uykusuna yatmış olabileceğini gösteriyor.

Büyük insansı maymunlar veya insangiller olarak da tanımlanan hominidlere dair yapılan kazılarda kemiklerde bulunan lezyonlar ve tahribatların, kış uykusuna yatan hayvanlarla benzer olduğu aktarıldı.

Guardian gazetesinin haberine göre bilim insanlarının ulaştığı sonuçlar, atalarımızın sert kışlarla metabolizmalarını yavaşlatarak ve aylar boyunca uyuyarak mücadele ettiğini gösteriyor.

Araştırmacılar büyük bir mezar olduğuna inanılan mağarada binlerce diş ve kemik parçası bulmuştu.

Uzun zamandır bu alanda kazı yapan araştırmacılara göre kemikler buraya bilerek atılmış olabilir.

'Kulağa bilimkurgu gibi geliyor'

400 bin yaşında olan fosiller çok büyük ihtimalle Neandertallere ya da onların da atalarına ait.

Dünyanın en önemli paleontoloji hazinelerinden biri olan mağarada insanların Avrupa'da nasıl evrimleştiğine dair kritik önemde bilgiler edinildi.

Akademik bir dergi olan L'Anthropologie'de yayımlanan, araştırmacılar Juan-Luis Arsuaga ve Antonis Bartsiokas imzalı makalede, fosillerde mevsimler boyunca değişimlerin gözlemlediği, bunun da kemik gelişimine her yıl birkaç ay boyunca ara verildiğine işaret ettiği belirtildi.

Araştırmada ilk insanların kış uykusuyla yiyeceklerin kısıtlı olduğu hayatta kalmalarını sağlayan metabolik dönemlere girdiği kaleme alındı.

Araştırmacılar bunun kulağa bilimkurgu gibi geldiğini; ancak çok sayıda memelide kış uykusunun görülmesinin genetik bir yatkınlığa işaret ettiğini aktardı.

İnsan kemiklerinde bulunan lezyonların boz ayı gibi kış uykusuna yatan memelilerdekine benzer olduğu vurgulandı.

İspanya'nın kuzeyinde yer alan Burgos şehrindeki Sima de los Huesos adını taşıyan mağarada araştırmalar uzun zamandır sürüyor

'Daha çok araştırma yapılmalı'

Araştırmada Avrupa'nın kuzeyinde çok soğuk koşullarda yaşamış olan İnuit halkları ve Samiler'de kış uykusu izlerine rastlanmazken İspanya'da bu izlerin yer alması ise vücuttaki yağ oranı ile açıklandı.

Araştırmacılara göre yağlı balıklar ve ren geyiği gibi yiyecekler, İnuit halkları ve Samiler için gerekli yağı sağlarken yarım milyon yıl önce İberya yarım adasındaki Sima'da yaşayan insanlar yeterli yiyecek bulamamış olabilir.

Guardian'a konuşan Northumbria Üniversitesi'nden adli antropolog Patrick Randolph-Quinney, bunun ilginç bir argüman olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini belirtti; ancak Sima'daki kemiklerde görülen varyasyonları açıklamak için başka açıklamaların olduğunun da altını çizdi.

O yüzden Randolph-Quinney'e göre sonuçlara atlamadan önce daha kapsamlı araştırmalar yapılmalı.

Londra Doğal Tarih Müzesi'nden Chris Stringer ise boz ayı gibi büyük memelilerin aslında tam olarak kış uykusuna yatmadığını, çünkü büyük bedenlerinin temel sıcaklığın korunmasını sağlayamadığını vurguladı.

Stringer, boz ayıların uyuşukluk olarak betimlenebilecek torpor adı verilen derin bir uyku sürecine girdiklerini aktardı.

Stringer'a göre torpora girmeleri halinde Sima insanlarının beyinlerinin büyüklüğü, enerji talebinin yüksek olmasına, bu da hayatta kalmalarının zorlaşmasına neden olabilir.

Ancak Stringer yine de bu fikrin etkileyici olduğunu ve Sima insanlarının genomlarının araştırılmasıyla böyle bir genetik değişim olup olmadığının görülebileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybettiFransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Buldukları aşıyla adını duyurmuştu! Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüsle alakalı kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Joe Biden kameraların önünde koronavirüs aşısını oldu

Joe Biden kameraların önünde aşı oldu

Pakistan'da skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

İngiltere’de mutasyona uğrayan Covid-19 Ukrayna’ya da sıçradı

Mutasyona uğrayan virüs bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere Başbakanı Johnson: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

İngiltere Başbakanı: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.