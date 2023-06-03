İLK KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte ilk kabine toplantısı tarihi ve günü

İlk Kabine Toplantısı tarihi kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ardından yeni kabinede yer alacak isimler ve ilk kabine toplantısı tarihi merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonrası bugün, alınan kararlar ve yeni kabine listesi açıklanacak. İşte yeni kabinenin açıklanmasının ardından yapılacak olan ilk kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün mecliste MHP Lideri Devlet Bahçeli'den mazbatasını alan Recep Tayyip Erdoğan, yeminini ederek yeni döneme başladı. Sonrasında Anıtkabir'i ziyaret ederek Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın 2028'e kadar sürdüreceği görevi resmen başlamış oldu.

Erdoğan yaptığı konuşmada bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını belirtti. Açıklamalarına devam eden Erdoğan, ilk kabine toplantısı için de salı gününü işaret etti. Erdoğan, 'Vakit kaybetmeden salı günü ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz' açıklamalarında bulundu.

İLK KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Salı günü yeni kabine ile yeni dönemin ilk kabine toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantı saatiyle ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor. Fakat daha önceki dönemlerde yapılan toplantı saatlerine bakılarak, 28. Dönemin ilk kabine toplantısının saat 15.30 gibi başlaması tahmin ediliyor.

Kabinenin eski üyeleri ile önceki gün yaptığı toplantıda vedalaşan Erdoğan, yemin töreninin akşamında ise Türkiye’nin merakla beklediği yeni kabinenin üyelerini Çankaya Köşkü’nde açıklayacak. Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçip açıklama yapacak.



