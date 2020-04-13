İlk kez göreceksiniz! Bu yöntem beyaz ayakkabıları ilk günkü gibi yapıyor

Kot pantolonlarla, etek modelleriyle, şortlarla, eşofmanlarla kısacası her tarzda kıyafet ve kombinle muazzam bir uyum sağlayan beyaz ayakkabılardan herkesin dolabında en az bir tane var. Beyaz ayakkabıların eskimesi artık tarihe karıştı. Önceden herkes kirlenen beyaz ayakkabılarını çamaşır makinesine atardı ve ayakkabının biçimi bozulurdu. Artık bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü beyaz ayakkabıları yepyeni bir forma getirmek için birçok yöntem var!

BULAŞIK DETERJANI BU KONUDA DA YARDIMINIZA KOŞUYOR!

Bir su bardağı kadar su ile bir miktar bulaşık deterjanını (1 tatlı kaşığı) karıştırın. Karıştırma işlemini kullanılmayan bir diş fırçası yardımı ile yapabilirsiniz.

Daha sonra ise fırçayı karışıma batırıp ayakkabılarınızı köşe bucak güzelce temizleyin.

Ayakkabılarınızın beyazlığı gerçekten gözlerinizi kamaştıracak! Aynı zamanda da mis gibi kokan ayakkabılara sahip olacaksınız.

KARBONAT VE SİRKE KESİNLİKLE MUHTEŞEM BİR İKİLİ!

Sirke de karbonat da temizlik konusunda sayısız maharete sahipler. Sirke ve karbonatın beyaz ayakkabılarınızı parlattığını biliyor muydunuz?

Sirke ve karbonatı sıcak su ile karıştırıp, macun halinde bir kıvam alıncaya dek karıştırın.

Bu karışım yardımı ile kanvas ve kumaş olan beyaz ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz.