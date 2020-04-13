İlk kez göreceksiniz! Bu yöntem beyaz ayakkabıları ilk günkü gibi yapıyor

Kot pantolonlarla, etek modelleriyle, şortlarla, eşofmanlarla kısacası her tarzda kıyafet ve kombinle muazzam bir uyum sağlayan beyaz ayakkabılardan herkesin dolabında en az bir tane var. Beyaz ayakkabıların eskimesi artık tarihe karıştı. Önceden herkes kirlenen beyaz ayakkabılarını çamaşır makinesine atardı ve ayakkabının biçimi bozulurdu. Artık bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü beyaz ayakkabıları yepyeni bir forma getirmek için birçok yöntem var!
Bir su bardağı kadar su ile bir miktar bulaşık deterjanını (1 tatlı kaşığı) karıştırın. Karıştırma işlemini kullanılmayan bir diş fırçası yardımı ile yapabilirsiniz.
Daha sonra ise fırçayı karışıma batırıp ayakkabılarınızı köşe bucak güzelce temizleyin.
Ayakkabılarınızın beyazlığı gerçekten gözlerinizi kamaştıracak! Aynı zamanda da mis gibi kokan ayakkabılara sahip olacaksınız.
Sirke de karbonat da temizlik konusunda sayısız maharete sahipler. Sirke ve karbonatın beyaz ayakkabılarınızı parlattığını biliyor muydunuz?
Sirke ve karbonatı sıcak su ile karıştırıp, macun halinde bir kıvam alıncaya dek karıştırın.
Bu karışım yardımı ile kanvas ve kumaş olan beyaz ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz.
Diş macunun tek maharetinin dişlerimizi temizlemek olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz! Diş macunu, ayakkabılarınızın bembeyaz olmasını sağlayan en önemli araç oluyor.
Nemli bir bezin üzerine ya da hiç kullanmadığınız bir diş fırçasına diş macununu güzelce yedirerek sürün.
Daha sonra ise beyaz ayakkabılarınızın her tarafını bu nemli macunlu bez ya da diş fırçası ile temizleyin.
Bu yöntem, ayakkabınızın lekeli kısımlarındaki lekeleri de tamamen yok edecektir.
Onsuz temizlik olur mu hiç? Annelerimiz çamaşır suyu olmadan temizlik yapamaz, mutlaka dikkatinizi çekmiştir bu durum. Hal böyle olunca beyaz spor ayakkabıların da bir numaralı dostu çamaşır suyu oluyor tabi ki.
1 ölçek kadar çamaşır suyunu birkaç ölçek su ile karıştır. Bu, çamaşır suyunu seyreltmeni sağlayacaktır.
Bunu yaparken evin pencerelerinin açık olmasına dikkat et, çamaşır suyu kokusu ağır olacaktır.
Su ve çamaşır suyu tamamen karışana kadar karıştırma işlemini sürdür.
Eldiven takmayı da unutma! Bu karışımla beyaz spor ayakkabılarını silebilirsin. Ama bu yöntemi sık sık uygulamamaya gayret et, çünkü fazlası zararlı olabilir!
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