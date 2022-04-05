İlkbaharda dolabınıza eklemeniz gereken kurtarıcı parçalar

Bahar aylarında kıyafet tercihi yapmak oldukça zor olabiliyor. Sürekli değişen hava koşulları nedeniyle havaya uygun giyinirken aynı zamanda şık olmak zorlaşabiliyor. Daha kolay kombinler yapabilmeniz ve aynı zamanda şık görünebilmeniz için gardırobunuza uygun kıyafetler alabilirsiniz. Bu parçaları çeşitli aksesuarlar kullanarak farklı formlarda gözükmesini sağlayabilirsiniz.

DERİ CEKET

Deri ceket sevenler baharın gelmesini çok istekli karşılıyorlar. Deri ceket soğuktan korunmanızı sağlarken birçok parçayla yakışıyor. Bu sayede kolaylıkla şık görünüm elde edebiliyorsunuz. Klasik deri ceketleri tercih etmek istemeyenler son zamanlarda moda olan blazer formundaki deri ceketler ile istedikleri görünümü elde edebilirler.

BEYAZ TİŞÖRT

Düz beyaz tişört her mevsimin kurtarıcı parçası. Tek bir beyaz tişört ile çok çeşitli kombinler yapabilmeniz mümkün. Her gardıropta mutlaka bulunması gereken parçalar arasında yer alıyor.

ÇİZGİLİ TİŞÖRT

Çizgili tişörtler hem etekler hem de pantolon ve şortlarla uyum sağlıyor. Çizgili tişört kullanırken fularlar ve uygun aksesuarlar kullanırsanız bambaşka bir görünüme kavuşabilirsiniz.

TRENÇKOT

Baharda giyilen parçalar denildiğinde ilk akla gelen parça trençkot oluyor. Trençkot farklı renk ve formlarıyla hem spor hem de klasik kombinleri şık hale getiriyor.

ÇİÇEKLİ ELBİSELER

Yaz gelirken çiçekli elbiseleri giymeye başlamanız için en uygun zaman İlkbahar. Bu aylarda çiçekli elbiseleri hem günlük hem de klasik olarak sıklıkla kullanabilirsiniz. Çiçekli elbisenizin beline takacağınız ince bir kemerler çok daha şık görünüme kavuşmanız mümkün. Soğuk günlerde elbiselerinizin üstüne kazak giyerek elbisenizi etek olarak da gösterebilirsiniz.

KOT CEKET

Kot ceketler moda hiç geçmeyen parçalar arasında yer alıyor. Günlük kombinlerinizde kurtarıcı parça olabiliyor. Klasik kot ceketlerden sıkıldıysanız son zamanlarda moda olan değişik form ve renkte ki kot ceketleri tercih edebilirsiniz.



