HABER

İlkokul öğrencileri için ‘Robotik Kodlama’ sınıfı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Eğitimde teknoloji odaklı adımlar hızlandı.

İlkokul öğrencileri için ‘Robotik Kodlama’ sınıfı açıldı

Eğitimde teknoloji odaklı adımlar hızlandı. Bu kapsamda İstanbul Hamdullah Suphi Tanrıöver ilkokulunda robotik kodlama sınıfı açıldı.

Robotik kodlama sınıfının açılışında konuşan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu Müdürü Kürşat Arzuoğlu, yaşadığımız yüzyılın en büyük gereksiniminin teknolojik gelişmeler olduğunu belirtti ve öğrencilerin erken yaşlarda teknoloji ile tanışmalarına vesile olan Zeynep Başak Halaç’a teşekkür etti.

Arzuoğlu, "1988 yılında Hamdullah Suphi Tanrıöver ilkokulundan üstün başarı ile mezun olan Zeynep Başak Halaç hanımefendinin destekleri ile açılan bu atölyeyle çocuklarımız hayallerini gerçekleştirecekler. Günlük yaşantıda karşılaştıkları sorunları gidermek için beyin jimnastiği yapacaklar. Çözüm arayacaklar ve bu da onların beyinsel anlamda gelişimine katkı sağlayacaktır. Onun için bu atölyeyi okulumuza kazandıran Zeynep Başak Halaç’a ve destekçilirimize teşekkür ediyorum "dedi.

Robotik kodlama sınıfının açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlkokul öğrencileri için ‘Robotik Kodlama’ sınıfı açıldı

İlkokul öğrencileri için ‘Robotik Kodlama’ sınıfı açıldı

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Soğanlı muhteşem bir camiye kavuştuSoğanlı muhteşem bir camiye kavuştu
Avcılar’da haftanın ilk iş günü vatandaşlara kahvaltı sürpriziAvcılar’da haftanın ilk iş günü vatandaşlara kahvaltı sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.