İltihaplara iyi geliyor, hazımsızlığı önlüyor! Sadece 1 bardak sumak suyunun faydaları şaşırtıyor

Özel aroması ile bilinen sumak bitkisinin suyu da çokça faydalı olarak bilinmektedir. Alternatif tıp alanında da yararlanılan bu bitkinin meyvesi küre şekline benzemektedir. Kırmızı veya bordo renge sahip olduğu bilinen sumak, vücutta iltihaplar ve hazımsızlık başta olmak üzere pek çok farklı rahatsızlığa da iyi gelmektedir. İşte ekşiliği ile bilinen ve baharat olarak kullanılabilen sumağın ve sumak suyunun faydaları...

SADECE 1 BARDAK SUMAK SUYUNUN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR!

Sumak suyundan pek çok hastalığın tedavisinde takviye olarak yararlanılabiliyor. Sumak suyunun en önemli faydaları arasında ise şu şekilde tarif edilebilir:

-Kolesterolü düzenler.

-Cildi koruyucu özelliği bulunur.

-Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir.

-Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir.

-İltihaplara iyi gelir.

-Ağız yaralarına iyi gelir.

-Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler.

-Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.

-Kalbi destekler.

-Karaciğeri korur.

Sumak suyunun vücutta detoks etkisi yarattığı bilinmektedir. Günümüzde pek çok kişi tarafından tüketilen bu faydalı içecek, sindirim ve dolaşım sistemi ile ilgili rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Ayrıca karaciğer ve kolesterol problemi olan kişiler de sumak suyunu düzenli olarak içtiklerinde iyi bir sonuç elde edebilirler.

SUMAK SUYU NE ZAMAN VE NASIL İÇİLİR?

İki hafta boyunca sumak suyunu düzenli şekilde tüketirseniz faydalarını daha rahat görebilirsiniz. Sumak suyunu kaynamış su içerisinde demleme şekli ile tüketebilirsiniz. Hazırlayacağınız suyu sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.



