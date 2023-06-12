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İlyas Alaattin Saral Türkiye'ye getirilmişti! Yeni gelişme: Kırmızı bülten çıktıktan bir gün sonra...

12.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sarallar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral’ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel’den Tanzanya’ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

İlyas Alaattin Saral Türkiye'ye getirilmişti! Yeni gelişme: Kırmızı bülten çıktıktan bir gün sonra...

Kamuoyunda ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinten Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı.

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TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Tanzanya Sarallar

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