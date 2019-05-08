İmam hatipli Yusuf, bestelerini piyanoda çalıyor

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

"Duygularımı beste yaparak ortaya koyuyorum. İlk bestemi iki yıl önce yaptım, 11 yaşındaydım. O zamanlar bu tür işlere çok önem vermiyordum. Hobi olarak yapıyordum. Sonradan güzel besteler yapınca daha çok önem vermeye başladım. Birkaç bestem var fakat tescillenen bir tane. İsmi 'Maveradan Sesler'. Yarışmada da onu çaldım. Çok heyecanlandım. Hem piyano yarışmasında çalıyorum hem de kendi bestemi çalıyorum. Oldukça heyecan vericiydi."

Bestesiyle "Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması"nda "Hobi Amaçlı Piyano Bireysel / Piyano Ensemble" kategorisinde ikincilik ödülü alan Tosuner, ailesinin, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik araçlarla çok fazla vakit geçirmesini istemediği için kendisini müziğe yönlendirdiğini vurguladı.

Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 8 yaşındayken ailesinin aldığı orgla müzikle ciddi olarak ilgilenmeye başladığını söyledi.

- "Okullarda müzik eğitimine daha çok önem verilmeli"

Tosuner, piyanodaki ilk derslerini babası ile özel öğretmenden aldığını ifade ederek, ilk ve orta dereceli okullarda müzik eğitimine daha çok önem verilmesini istedi.

Yusuf Can Tosuner, okuldaki müzik derslerinin yetersiz olduğunu belirterek, "Ben bir imam hatip öğrencisiyim. Bugün bir yarışmada ikinci oldum. Okullardan birçok genç yetenek çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Her başarı gibi bu başarının da kolay elde edilmediğinin altını çizen Tosuner, şöyle devam etti:

"Zahmetli bir işti. Katıldığım piyano yarışmasında olduğu gibi bu tür başarılar kazanmak kolay olmuyor. Diğer arkadaşlarım telefon ve bilgisayarla uğraşıp, top oynarken ben piyano çalışmakla, beste yazmakla meşguldüm. Böyle bir zahmeti var. Zor bir şey ama sonucu bu zahmeti kapatıyor. Herkese tavsiye ederim."

Tosuner, insanların müzik aracılığıyla başkalarının duygularını da anlayabileceğine dikkati çekerek, "Bu gibi uğraşlarda, insanların başka insanların duygularına önem verdiği kadar kendi duygularına da önem vermesi için beste yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece duygu yeterli bunun için. Piyano çalmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

