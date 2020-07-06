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İmam Hüseyin Filiz kimdir? İYİ Parti TBMM Başkanlığı adayı İmam Hüseyin Filiz oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

İmam Hüseyin Filiz, İYİ Parti tarafından TBMM Başkanlığı için aday gösterildi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 27. Yasama Dönemi 2. devre için TBMM Başkanlığına Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday gösterilmiştir." ifadesine yer verildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "İmam Hüseyin Filiz kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

İmam Hüseyin Filiz kimdir? İYİ Parti TBMM Başkanlığı adayı İmam Hüseyin Filiz oldu!

İYİ Parti'nin TBMM Başkanlığı için adayı İmam Hüseyin Filiz oldu. İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla İmam Hüseyin Filiz'in adaylığı TBMM Genel Sekreterliğine sunuldu. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in aday gösterilmesinin ardından vatandaşlar, "İmam Hüseyin Filiz kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

İmam Hüseyin Filiz kimdir?

İmam Hüseyin Filiz, 1950 yılında Gaziantep'de doğdu. 1973 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitiren İmam Hüseyin Filiz, 1975 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora derecesini İngiltere'de UMIST'ten alan İmam Hüseyin Filiz, ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde 1982 yılında yardımcı doçent, 1985 yılında doçent olarak görev aldı.

1983 - 1984 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığına, 1984 yılında Dekan Yardımcılığına, 1986 yılında Dekanlığa atandı. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. Çeşitli tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1987 - 1990 ve 1993 - 1996 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. 2000 - 2003 yılları arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2 dönem (1996 - 2004) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. 1 Kasım 2017 tarihinde emekli oldu. Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Machine Elements I ve II isimli problem kitapları olup, NC and CNC Fundamentals, Machine Desing ve Machine Tool Design isimli ders notları kitap hâlinde basılmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen İmam Hüseyin Filiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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