İmam yaptıklarıyla mahalleliyi isyan ettirdi! "Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz"

Üsküdar'daki Burhaniye Camii'ne 20 yıl önce imam olarak atanan kişi mahalleliyi canından bezdirdi. Defalarca şikayet de edilen imam, yaptıklarıyla vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

"EZAN OKUMAZ, SELA VERMEZ..."

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, bir mahalleli imamın cenazeye bile gelmediğini iddia ederek

"Ezan okumaz, sela vermez insanları içeri sokmaz. Cenazemiz oluyor çağırıyoruz, 'İstediğime sela veririm istemediğime vermem' diyor. Kardeşim sen kimsin ya, şikayetçiyiz bu nedir kardeşim. Kurtul bizden biz de senden kurtulalım" sözleriyle isyan etti.

"KIZIMI DÖVDÜ"

Bir başka mahalleli ise imamın 8 yaşındaki kızını dövdüğünü öne sürerek "Kızım ağlaya ağlaya eve geldi. Bu imam 'Adamına göre sela okurum' diyor. 70-80 yaşında insanlar kar kış demeden uzak bir camiye gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

"CENAZE NAMAZI YOLUN ORTASINDA KILINDI"

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden bir vatandaş ise cenaze namazının kaldırımda ve yolun ortasında kılınmak zorunda kalındığını söyledi.



İmamın musalla taşını ise bahçe duvarına bitişik koyması tepkilere yol açtı. Cadde ortasında kılınan cenaze namazını ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Videoyu çeken kişinin "İnsanlar yollarda namaz kılıyor. Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz" sözleri dikkat çekti.





