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İmam yaptıklarıyla mahalleliyi isyan ettirdi! "Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz"

02.01.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'daki bir imam, yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı. Mahallelinin iddialarına göre, imam camideki musalla taşını değiştirip kaldırımda namaz kıldırdı, kazma kürekle cemaatin üstüne yürüdü. Vatandaşlar imamın, istemediği cenazelerde sela da okumadığını iddia etti. İmamı defalarca şikayet ettiklerini de ifade eden mahalleli yetkililerden yardım istedi. Yolda kılınan namazı videoya çeken bir vatandaş "Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz" sözleriyle isyan etti.

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi isyan ettirdi! "Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz"

Üsküdar'daki Burhaniye Camii'ne 20 yıl önce imam olarak atanan kişi mahalleliyi canından bezdirdi. Defalarca şikayet de edilen imam, yaptıklarıyla vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

"EZAN OKUMAZ, SELA VERMEZ..."

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, bir mahalleli imamın cenazeye bile gelmediğini iddia ederek
"Ezan okumaz, sela vermez insanları içeri sokmaz. Cenazemiz oluyor çağırıyoruz, 'İstediğime sela veririm istemediğime vermem' diyor. Kardeşim sen kimsin ya, şikayetçiyiz bu nedir kardeşim. Kurtul bizden biz de senden kurtulalım" sözleriyle isyan etti.

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"KIZIMI DÖVDÜ"

Bir başka mahalleli ise imamın 8 yaşındaki kızını dövdüğünü öne sürerek "Kızım ağlaya ağlaya eve geldi. Bu imam 'Adamına göre sela okurum' diyor. 70-80 yaşında insanlar kar kış demeden uzak bir camiye gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

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"CENAZE NAMAZI YOLUN ORTASINDA KILINDI"

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden bir vatandaş ise cenaze namazının kaldırımda ve yolun ortasında kılınmak zorunda kalındığını söyledi.
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İmamın musalla taşını ise bahçe duvarına bitişik koyması tepkilere yol açtı. Cadde ortasında kılınan cenaze namazını ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Videoyu çeken kişinin "İnsanlar yollarda namaz kılıyor. Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz" sözleri dikkat çekti.

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