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İmamdan anlamlı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde cami imamı İsmail Mülazımoğlu’nun (52) başlattığı ‘Mavi deniz kalbimizdesiniz’ kampanyasıyla toplanan yaklaşık 1 ton mavi kapakla 5 tekerlekli sandalye alındı.  Safranbolu'ya bağlı 453 haneli Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii imamı İsmail Mülazımoğlu, çevre kirliliğine dikkat çekmek hem de camiye gelemeyen engellilere tekerlekli sandalye sağlamak amacıyla 4 yıl önce ‘Mavi deniz kalbimizdesiniz’ kampanyası başlattı.

İmamdan anlamlı kampanya

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde cami imamı İsmail Mülazımoğlu’nun (52) başlattığı ‘Mavi deniz kalbimizdesiniz’ kampanyasıyla toplanan yaklaşık 1 ton mavi kapakla 5 tekerlekli sandalye alındı.
Safranbolu'ya bağlı 453 haneli Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii imamı İsmail Mülazımoğlu, çevre kirliliğine dikkat çekmek hem de camiye gelemeyen engellilere tekerlekli sandalye sağlamak amacıyla 4 yıl önce ‘Mavi deniz kalbimizdesiniz’ kampanyası başlattı. Köyde belli noktalara asılan bidonlarda 4 yılda yaklaşık 1 ton mavi kapak toplandı. Kapaklarla alınan 5 tekerlekli sandalyeden 4’ü engellilere verilirken 1’i ise vatandaşların işlerini görüp bırakabilmeleri için camiide hazır bekletiliyor. 2001 yılında Tekirdağ’da çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek yaralandıktan sonra 5 ay süren tedaviyle yürüyebilen tekstil işçisi Murat Yıldız(41) da topladığı mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alarak kampanyaya destek oldu.
Kampanyanın çıkış hikayesini anlatan İsmail Mülazımoğlu da, ’’Hem çevre temizliği hem de bu atıklardan faydalanabileceğimiz bir ortam oluşturabilmek için bu kampanyı başlattık. Bu kapaklar sayesinde mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmeyi hedefledik. Camiye gelemeyen engelli vatandaşlarımızı da hizmet verelim istedik. Allah razı olsun Murat kardeşimiz çalışmalarımıza destek verdi. Bize tekerlekli sandalye tahsis etti. Onun sayesinde herkesin dualarını alıyoruz. İhtiyaç sahibi olup da bize belli bir süre bu tekerlekli sandalyeyi kullanabilir miyiz diyenlere tahsis ediyoruz. İşleri bitince tekrar camimize geri getiriyorlar" dedi.
Bu yılın Ramazan temasının ‘infak’ olduğunu ifade eden Mülazımoğlu, "Bizler infakı sadece cebimizdeki parayı muhtaç insanlara vermek olarak düşünmememiz lazım. İnfakı cebimizde olmayan bir parayı yerde gördüğümüz bir kapakla bile bu infakı yerine getirmiş olmanın huzuruyla da düşünmemiz lazım" diye konuştu.
Tekstil işçisi Murat Yıldız ise 8 yılda 190 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptığını ifade ederek, "Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii örnek bir cami oldu. Hocamla beraber 4-5 senedir birlikte sürdürüyoruz. Bu köyde 5 tekerlekli sandalye verdik. Bir tanesi camimizde. Köylüler kapakları toplayıp bana veriyorlar. Ben de İsmail hocamın öncülüğünde bu kapakları iş yerime gelen TIR’lara yükleyip İstanbul’a gönderiyorum. Gelen tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Dualarını alıyoruz. Amacımız ve gayemiz de bu" dedi.

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