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İmamdan cinsel istismar... 9 yaşındayken başladı, 11 yıl boyunca her hafta devam etti! Videoya çekip tehdit etmiş

26.03.2024 16:59
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Adana’nın Kozan ilçesinde cami imamı M.A., camiye kursa gelen Ç.K.'nin (22), 9 yaşından beri 11 yıl boyunca kendisine her hafta cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine tutuklandı. Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü. İşte detaylar...

İmamdan cinsel istismar... 9 yaşındayken başladı, 11 yıl boyunca her hafta devam etti! Videoya çekip tehdit etmiş

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na cami imamı evli 4 çocuk babası M.A.’nın, kursa gelen Ç.K. adlı gence cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç.K., Kuran öğrenmek için gittiği camide imam M.A.’nın ilk kez 9 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun 2022 yılına kadar her hafta devam ettiğini söyledi.

Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan imam M.A., suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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